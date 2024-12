CEO De Bijenkorf stapt na halfjaar alweer op

Matthijs Visch staat sinds een halfjaar aan het roer van De Bijenkorf, maar stapt onverwachts alweer op. Hij verlaat het bedrijf om persoonlijke redenen, bevestigt een woordvoerder aan FashionUnited. Visch zou voor zijn vertrek al enige tijd afwezig zijn geweest.

André Maeder, CEO van Selfridges - het moederbedrijf van De Bijenkorf, zou in het bericht aan de medewerkers spreken van ‘triest nieuws’. “Helaas heeft hij besloten zijn functie als CEO neer te leggen en de organisatie te verlaten. Visch en ik zijn het erover een dat dit zowel in het belang van De Bijenkorf als van Visch persoonlijk is”, zo klinkt het volgens De Telegraaf, die de mededeling heeft ingezien.

Visch werd in juni benoemd tot kersverse CEO van het Nederlandse warenhuis, nadat Giovanni Colauto terugtrad na 23 jaar. Visch nam ruim 27 jaar ervaring in het aansturen en leiden van organisaties die producten, diensten en ervaringen leveren aan wereldwijde klanten met zich mee. Hij waaide over van het merk Patagonia, waar hij verantwoordelijk was voor de groeiende activiteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Daarbij stuurde hij elf winkels aan.

Editor's note: Dit artikel is aangepast op 4 december 2024 om 13:25 uur. De Bijenkorf bevestigde het nieuws desgevraagd aan FashionUnited.