CEO H&M Group stapt op, Daniel Ervér neemt per direct rol op zich

Helena Helmersson, de CEO van de Zweedse H&M Group, verlaat na 26 jaar het bedrijf. De groep hoeft echter niet lang zonder CEO want Daniel Ervér neemt per direct de taak op zich, zo blijkt uit een persbericht.

Ervér is geen onbekende voor de H&M Group. Hij werkt al 18 jaar bij het bedrijf en was meest recent het hoofd van het merk H&M, een van de merken uit het portfolio uit de groep. Hij zal het merk blijven overzien terwijl hij de taak van CEO voor de hele groep ook op zich neemt, zo wordt benadrukt in het bericht.

Helmersson geeft aan dat ze privé uitdagende tijden achter de rug heeft en dat het tijd is haar CEO-rol neer te leggen. De oud-CEO geeft aan dat het geen makkelijke beslissing was. Wat haar volgende stap in haar carrière zal zijn, is nog niet bekend. Helmersson geeft aan hierover te zullen nadenken nadat ze de H&M Group goed heeft overgedragen aan Ervér.

Vandaag maakte de H&M Group ook de resultaten voor het boekjaar 2023 bekend. Het bedrijf verdubbelde de winst ruim en zag de omzet met 6 procent stijgen.