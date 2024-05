CEO Haglöfs verlaat bedrijf

Zweeds outdoormerk Haglöfs zal het zonder CEO Fredrik Ohlsson moeten doen. Ohlsson, die vijf jaar lang leiding gaf aan de Zweedse outdoorwinkel, vertrekt, zo maakte Haglöfs vrijdag bekend. Het besluit is in lijn met de voorbereidingen voor een nieuwe fase van het bedrijf. Afgelopen december werd toenmalige moederbedrijf Asics Corporation verkocht aan een dochteronderneming van de in Hongkong gevestigde investeringsmaatschappij LionRock Capital GP Limited.

Daniel Tseung en Tom Pitts van LionRock Capital dienen momenteel als co-CEO's van Haglöfs. Zij zullen zorgen voor ‘continuïteit en stabiliteit', aldus de verklaring. Beiden zijn ervaren leiders met uitgebreide ervaring in de outdoor- en sportretail, die in de positie zijn om het veelbelovende momentum tijdens deze transitieperiode vast te houden.

“We zijn Fredrik zeer dankbaar voor zijn opmerkelijke leiderschap en diepgaande impact op ons bedrijf in de afgelopen vijf jaar”, aldus de nieuwe co-CEO Tseung. “Zijn strategische inzichten en niet aflatende inzet waren van cruciaal belang. We hopen dat Tom en ik ons ​​team effectief door deze overgangsperiode kunnen leiden, terwijl we ernaar streven om te blijven innoveren en onze wereldwijde voetafdruk uit te breiden.”