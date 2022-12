CEO S.Oliver Group vertrekt

Claus-Dietrich Lahrs, de CEO van de Duitse S.Oliver Group, stapt op. Dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Wat de aanleiding is voor zijn vertrek, wordt in het bericht niet vermeld.

Hoe het nieuwe managementteam van de modegroep eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. De familie rond oprichter Bernd Freier, die gezamenlijk eigenaar is van de groep, zal dat ‘tijdig aankondigen’, zo is in het persbericht te lezen.

Lahrs was drie jaar lang CEO bij de modegroep. In die tijd kreeg het bedrijf flinke tegenslagen te verwerken als gevolg van de coronapandemie. Ook was er positiever nieuws: dit jaar werd een nieuw magazijn in Dettelbach gerealiseerd waarmee de logistieke processen konden worden verbeterd.

De S.Oliver Group werd door Freier opgericht in 1969. Onder het concern vallen onder meer de merken S.Oliver, Comma en Liebeskind Berlin.