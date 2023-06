CEO van Frasers Group’s modetak stapt op

De Chief Executive Officer van Frasers Group Fashion, Greg Pateras, verlaat het bedrijf, zo deelt hij via LinkedIn. Pateras hield een oogje in het zeil bij de collecties van de modemerken, waaronder Missguided en I Saw It First.

Voordat hij op de stoel als CEO voor Frasers Group Fashion zat, was hij CEO van Missguided en I Saw It First. In augustus promoveerde hij naar zijn huidige functie en mocht hij de overheadkosten gaan verlagen als onderdeel van de fusies en mocht hij beide merken opnieuw gaan positioneren om ze weer winstgevend te maken. Daarnaast gaf hij leiding aan alle nieuwe verworven merken.

“We hebben zoveel bereikt. Een verkoop, een herstructurering en een fusie. Hoewel we wisten dat deze dag zou komen, is het altijd emotioneel om afscheid te nemen van een groep getalenteerde mensen die me zoveel hebben gegeven. Nogmaals bedankt en ik wens jullie het allerbeste voor de toekomst. Ik weet zeker dat onze paden elkaar ooit weer zullen kruisen. Pas goed op jezelf en geloof in jezelf”, schrijft hij op LinkedIn aan zijn collega’s.