CFO Dr. Martens treedt in mei in dienst

Giles Wilson, de nieuwe Chief Financial Officer (CFO) van Dr. Martens treedt per 27 mei in dienst, zo maakt Dr. Martens bekend in een persbericht. Dat Dr. Martens een nieuwe CFO zou krijgen, werd in november 2023 al gemeld.

De eerste taak die hij meekrijgt, is het presenteren van de financiële resultaten van boekjaar 2024 op 30 mei.

Giles waait over van William Grant & Son Limited, een van de grootste bedrijven in gedistilleerde dranken, waar hij ook op de CFO-stoel zat. Op zijn curriculum vitae staan bovendien diverse leidinggevende functies zoals Chief Executive Officer (CEO) en CFO bij John Menzies plc.