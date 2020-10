CFO SMCP Group stapt op

De CFO van SMCP Group, Philippe Gautier, vertrekt. Dat meldt de modegigant in een persbericht. Gautier zal aan nieuwe projecten werken nadat hij eind oktober het bedrijf heeft verlaten. Een externe uitvoerende zal in december aansluiten om Gautier te vervangen, in het persbericht wordt niet vermeld wie dat zal zijn.

Philippe Gautier was onderdeel van meerdere mijlpalen tijdens de ontwikkeling van SMCP Group, samen met CEO Daniel Lalonde, waaronder de acquisitie van het bedrijf door haar grootste aandeelhouder in 2016: het Chinese textielconcern Shandong Ruyi. Philippe’s meest recente succes was het leiden van het herfinanciering programma.

Daniel Lalonde, CEO van SMCP, wenst Gautier succes met zijn nieuwe projecten: “Ik wil Philippe hartelijk bedanken voor zijn bijdrage aan de SMCP Group de afgelopen vijf jaar, en ik wil hem succes wensen met zijn toekomstige werk.”

De SMCP Group, het moederbedrijf van de merken Sandro, Maje en Claudie Pierlot, maakte begin september bekend dat het in de eerste helft van 2020 in de rode cijfers was gevallen als gevolg van de coronacrisis en ‘sterke maatregelen’ had genomen om kosten te reduceren.