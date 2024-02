CFO VF Corporation weg bij het bedrijf na 23 jaar

Matt Puckett, Chief Financial Officer van VF Corporation, treedt later dit jaar terug. Hij en Bracken Darrell, Chief Executive Officer van het bedrijf, zijn het erover eens dat het tijd is voor een verandering als onderdeel van de algemene transformatie-inspanningen, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Puckett blijft aan als CFO tot zijn opvolger wordt aangesteld. De CFO werkt bijna 23 jaar bij VF Corporation. Hij vervulde diverse functies binnen het bedrijf. “Ik leef en houd al meer dan twintig jaar van VF en mijn tijd bij dit geweldige bedrijf heeft me veel verrijkende en bevredigende ervaringen opgeleverd in ons bedrijf en over de hele wereld. Ik ben dankbaar voor die vele kansen en, nog belangrijker, voor de geweldige vriendschappen en relaties die daaruit zijn voortgekomen. (...) Hoewel ik de komende maanden terugtreed, blijf ik me in de tussentijd inzetten om de transformatieagenda uit te voeren, de financiële organisatie te leiden en de overgang te ondersteunen.”

De CEO meldt bovendien van plan te zijn om de komende maanden ‘diverse andere senior executive stappen’ te nemen om zijn wereldwijde team uit te breiden.

Het nieuws komt net nadat het moederbedrijf van onder meer Vans, The North Face en Dickies, zijn omzet verkleint met 16 procent in het derde kwartaal. De teleurstellende resultaten markeren ook de revisie van het merkenportfolio, het opnieuw inrichten van de markt voor Vans en het verder bouwen aan de organisatie van de toekomst.