‘Charles de Vilmorin vertrekt na twee jaar als creatief directeur Rochas’

Ontwerper Charles de Vilmorin vertrekt bij modehuis Rochas, zo meldt het merk in een statement exclusief aan WWD. Het is iets meer dan twee jaar geleden dat De Vilmorin bij het modehuis begon. Het contract van de ontwerper was simpelweg verlopen en Rochas heeft besloten deze niet te verlengen.

Ten tijde van zijn aanstelling was De Vilmorin 24 jaar oud. Een maand voor de aankondiging maakte hij nog zijn debuut op het Paris Haute Couture Week schema. Destijds werd De Vilmorin met lovende woorden onthaald door het merk. “Lef, elegantie, tijdloosheid en originaliteit zijn de basis van het erfgoed van Rochas,”aldus Philippe Benacin, CEO van het moederbedrijf van Rochas Interparfums SA, in het statement destijds. “Dit zijn ook de waarden die het werk van Charles de Vilmorin definiëren waardoor er een perfecte synergie is tussen onze werelden. Charles’ zijn jeugd, talent en wildheid zal Rochas de komende jaren nieuw leven geven. We zijn verheugd dat Charles deelneemt aan dit nieuwe hoofdstuk van het merk.”

Een opvolger voor de creatief directeur is nog niet bekend. De informatie die gedeeld is met WWD doet vermoeden dat Rochas de creatieve leiding van het merk wellicht anders gaat inrichten. Recentelijk hebben meerdere modehuizen de creatieve leiding overgelaten aan de interne teams, in plaats van een creatief directeur van buitenaf binnen te halen.

“We willen Charles bedanken voor zijn bijdrage aan het erfgoed van Rochas,” aldus Philippe Benacin, CEO van Interparfums SA, in het statement in handen van WWD. “Zijn creatieve visie zal een blijvende impact hebben op het universum van het merk.”