Chasin’ verwelkomt sales manager voor Oostenrijk en Oost-Europa

Chasin’ zet verder in op internationalisering. Het merk heeft dan ook Roman Kohi aangesteld als senior sales manager Oostenrijk en Oost-Europa.

Het jeansmerk Chasin’ is al redelijk goed vertegenwoordigd in de Benelux (50 verkooppunten en 12 eigen winkels) en de DACH-regio (350 verkooppunten). Echter richt de internationale groeistrategie van het merk zich ook op andere regio’s.

“We zijn verheugd om Roman in ons team te verwelkomen. Met zijn expertise en ervaring zijn we ervan overtuigd dat hij onze internationale aanwezigheid verder zal versterken en zal bijdragen aan de groei van het Chasin’. Met Roman aan boord zorgen we ervoor dat we een sterk team hebben in de DACH- landen. We zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt en enthousiast over wat de toekomst in petto heeft.” aldus Florian Wagner, International Sales Director bij Chasin’.

Sinds Chasin’ is overgenomen door de JOG Group in 2023, versterkt het merk het team. Zo werd in oktober Florian Wagner aangekondigd als internationaal sales directeur, gevolgd door Manu Wymeersch als sales manager voor België en Luxemburg.