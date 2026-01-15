Chiara Ferragni vrijgesproken van aanklacht wegens zware fraude in Pandoro-gate-zaak

Chiara Ferragni is vrijgesproken na een verkorte rechtszaak over de bekende zaken rond de Pandoro Pink Christmas en de paaseieren. Dit is de beslissing van rechter Ilio Mannucci Pacini van de derde strafkamer in Milaan, zo meldt persbureau Ansa.

Tegen de influencer liep een onderzoek wegens zware fraude in verband met vermeende misleidende berichten op sociale media. Volgens de aanklager promootte zij de verkoop van de twee zoetwaren met de suggestie dat een deel van de opbrengst naar goede doelen zou gaan.

“We zijn allemaal ontroerd. Ik dank iedereen, mijn advocaten en mijn volgers”, waren de eerste woorden van Chiara Ferragni na haar vrijspraak.

Technisch gezien erkende rechter Mannucci de verzwarende omstandigheid, aangevoerd door de aanklagers, van de kwetsbare positie van consumenten online niet. Deze omstandigheid maakte vervolging voor fraude ook zonder aangifte mogelijk. Omdat de consumentenorganisatie Codacons ongeveer een jaar geleden de klacht introk na een schikking met de influencer, besloot de rechter tot seponering. De aanklacht werd hierdoor geherkwalificeerd tot eenvoudige fraude en is daarmee vervallen. De seponering geldt ook voor de medeverdachten van Chiara Ferragni: haar toenmalige rechterhand Fabio Damato en de voorzitter van Cerealitalia, Francesco Cannillo.