‘Chief Customer Officer en creatieve topman Ted Baker vertrekken’

Topmannen Jason Beckley en Anthony Cuthbertson vertrekken bij Ted Baker. Dat melden internationale media, waaronder de Britse Retail Gazette en Drapers Online. Cuthbertson was hoofd van de creatieve afdeling van het merk, en Beckley was er Chief Customer Officer.

Ted Baker werd in oktober 2022 overgenomen door Authentic Brands Group, ook eigenaar van onder meer Reebok en Forever 21. In januari werd bericht dat er een strategische evaluatie zou worden uitgevoerd op het hoofdkantoor van Ted Baker. Daarbij konden potentieel dertig banen worden geschrapt, vooral op de afdelingen verkoop en merchandising. Of het vertrek van Cuthbertson en Beckley daar direct mee in verband staat, is niet bekend. Recent vertrokken ook al Chief Information Officer Leon Shepherd en juridisch adviseur Rishi Sharma.

Beckley was sinds januari vorig jaar werkzaam bij Ted Baker. Daarvoor werkte hij in marketingfuncties bij onder meer Esprit, Clarks en Ralph Lauren. Cuthbertson kwam in mei 2020 bij Ted Baker. Daarvoor was hij ontwerpdirecteur bij Topshop en Roberto Cavalli.