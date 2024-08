Copenhagen Fashion Week benoemt nieuwe Chief Operating Officer

De modevakbeurs Copenhagen Fashion Week (CPHFW) heeft Isabella Rose gepromoveerd tot Chief Operating Officer (COO), aldus WWD.

Rose begon in juli 2020 bij CPHFW als Digital Strategist, zo is te lezen op haar LinkedIn-pagina. In september datzelfde jaar werd ze Head of Digital and Communications. Sinds mei 2022 is ze Director of Communications & Digital. Voordat ze bij de Deense modebeurs kwam werken heeft ze als freelance Creative Consultant gewerkt voor merken en ontwerpers.

Cecilie Thorsmark, CEO van CPHFW, deelt met WWD dat Rose heeft bijgedragen aan het succesvolle traject van de modevakbeurs die dit seizoen plaatsvindt van 5 tot en met 9 augustus. Zo heeft Rose volgens de berichtgeving nieuwe merken en ontwerpers aangetrokken. Een greep uit de namen die de nieuwe COO heeft geïntroduceerd aan CPHFW zijn Kristofer Kongshaug, Forza Collective en brillenontwerper Vincent Catani.