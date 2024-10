Courrèges benoemt nieuwe CEO

Frans modehuis Courrèges benoemt Marie Leblanc tot nieuwe Chief Executive Officer, zo schrijven diverse media waaronder FashionNetwork. Leblanc zet daarmee een volgende stap in haar carrière, nadat ze eerder deze maand het modebedrijf Victoria Beckham verliet.

Leblanc treedt per 4 november officieel in haar nieuwe rol. Als CEO van Courrèges wordt Leblanc de rechterhand van Nicolas Di Felice, de creatief directeur van het merk. Het duo krijgt de taak om het Franse modehuis ‘door een spannende nieuwe groeifase te loodsen’. Zo neemt Leblanc de taak op zich om de expansie te versnellen en de organisatie te versterken. Daarnaast zal ze het creatieve momentum moeten ondersteunen, zo is te lezen.

Leblanc zat sinds 2019 op de stoel als CEO bij Victoria Beckham. François-Henri Pinault, voorzitter en CEO van Kering en Artemis - de eigenaar van Courrèges, laat volgens FashionNetwork, weten dat Leblanc het “unieke talent heeft om zich volledig onder te dompelen in het creatieve proces. Dit zorgt ervoor dat het constant in lijn blijft met de identiteit van het merk, terwijl ze een operationele strategie ontwikkelt die deze creatieve visie ondersteunt en versterkt. Het is precies wat Courrèges nodig heeft om zijn groeitraject voort te zetten.”