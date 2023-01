Creatief directeur Mark Weston weg bij Dunhill

Mark Weston, creatief directeur bij het luxe mannenmodelabel Dunhill, is opgestapt. Op zijn LinkedIn-pagina is te zien dat hij zijn werk daar in oktober 2022 afrondde. Weston was vijf jaar lang werkzaam bij het Britse Dunhill.

Wie Weston opvolgt, is nog niet bekend. FashionUnited heeft contact opgenomen met Dunhill voor meer informatie, maar is nog in afwachting van een reactie.

Weston voorzag het eerder sterk klassieke Dunhill van een meer sportieve inslag, met losser vallende silhouetten en een afwisseling van - overwegend technische - materialen en texturen. Voor Dunhill werkte Weston bijna tien jaar bij Burberry, waar hij tussen 2013 en 2016 als senior vicepresident mannenmode verantwoordelijk was voor de productstrategie van deze categorie. Daarvoor nog ontwierp hij voor Donna Karan en Coach.