Creatief directeur van Mulberry vertrekt

Johnny Coca stopt als artistiek directeur van Mulberry. Dat meldt het modehuis dinsdagochtend in een verklaring. Een opvolger voor Coca is nog niet gevonden.

Coca vertrekt per 31 maart aanstaande. De reden van zijn vertrek is onduidelijk. De geboren Spanjaard fungeerde vijf jaar lang als creatief directeur van het modelabel, waarbij hij verantwoordelijk was voor alle ready-to-wear-, lederwaren-, en accessoirecollecties. “Zijn collecties verwijzen naar de diversiteit, geschiedenis, drama en creativiteit van Londen en haar inwoners, terwijl ze ook Mulberry’s iconisch en geliefd erfgoed en de Somerset-roots omarmen,” zo valt over Coca te lezen op de website van het modehuis.

Coca’s laatste collectie voor Mulberry zal die voor het SS21-seizoen zijn, zo luidt de persverklaring.

“Ik wil Johnny bedanken voor alles wat hij de afgelopen vijf jaar heeft bijgedragen aan het merk,” aldus Mulberry-CEO Thierry Andretta over het vertrek van Coca. “Johnny’s creatieve visie is heeft een sleutelrol gespeeld bij het realiseren van onze strategie om Mulberry te ontwikkelen tot een internationaal luxe lifestylemerk,” vervolgt Andretta.

Coca zelf verklaart: “Ik heb genoten van mijn tijd bij dit iconische Britse merk en ik wil de geweldige teams en iedereen die me heeft gesteund in mijn tijd hier, bedanken. Ik ben trots op alles wat we hebben bereikt en de collecties die we hebben gemaakt. De passie en toewijding die ik bij Mulberry heb gezien, was ongelooflijk en ik voel me vereerd dat ik deel uitmaak van de geschiedenis van dit merk.”

Mulberry stelde Coca aan nadat het label een jaar lang zonder artistiek directeur had gezeten. In 2013 stapte Coca’s voorganger Emma op wegens onenigheid met het management over de strategie van het merk.

Coca werkte voorheen als hoofdontwerper van de lederwaren-, accessoire-, schoenen-, en sieradencollecties bij Céline. Daarvoor was hij werkzaam voor luxelabels Louis Vuitton en Bally.

Beeld: Mulberry