Creatief directeur Walter Chiapponi vertrekt bij Blumarine na een paar maanden

Walter Chiapponi staat slechts vier maanden aan het creatieve roer van Blumarine en houdt het weer voor gezien. De creatief directeur toonde in februari zijn eerste collectie tijdens de Milan Fashion Week, maar verlaat nu het bedrijf, zo maakt Blumarine bekend in een persbericht.

“Voor mij was het een soort terugkeer naar de toekomst waarin ik al mijn liefde en creatieve passie heb gestoken”, schrijft Chiapponi. “Mijn dank voor deze ervaring gaat in de eerste plaats uit naar Marco Marchi [directeur van Eccellenze Italiane Holding] die mij deze kans gaf, maar ook aan iedereen zonder wie ik me niet had kunnen uitdrukken zoals ik nu deed. Ik heb het vooral onder mensen van wie ik heb gehouden en die niet meer bij ons zijn, maar die nog steeds sterke emoties in mij losmaken, die mijn gevoelens en mijn reis inspireren.” Chiapponi wil zich concentreren op nieuwe initiatieven en projecten met een sociale en humanitaire dimensie, voordat hij terugkeert naar de catwalk.

Marchi zegt dat de samenwerking met Chiapponi als een speciaal moment in de geschiedenisboeken gaat. “Ik ben Chiapponi dankbaar dat hij zoveel van zichzelf in deze collectie heeft gestopt. Hij is een buitengewoon avontuur geweest. Ik wens hem het allerbeste voor de voortzetting van zijn reis.”

Chiapponi waaide over van het Italiaanse merk Tod’s. Daarvoor deed hij voornamelijk ervaring op bij onder andere Givenchy, Valentino, Gucci, Miu Miu en Bottega Veneta.