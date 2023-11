Walter Chiapponi stapt over van Tod’s naar Blumarine

Het was even wachten, maar inmiddels weten waar ontwerper Walter Chiapponi naar toe gaat na zijn vertrek bij Tod’s. De ontwerper uit Milaan gaat aan de slag bij het merk Blumarine.

Eerder dit jaar werd bevestigd dat Chiapponi vertrok bij Italiaans merk Tod’s. Hij deed daarvoor al ervaring op bij onder andere Givenchy, Valentino, Gucci, Miu Miu en Bottega Veneta. Nu voegt de ontwerper dus Blumarine toe aan zijn cv, zo blijkt uit een persbericht. Zijn eerste collectie voor het merk wordt getoond tijdens Milan Fashion Week volgend jaar februari.

“Ik weet zeker dat Walter Chiapponi met zijn talent en verfijnde stijl nieuwe energie zal brengen bij Blumarine terwijl hij het erfgoed in stand houdt. Ik ben trots dat we een nieuw en belangrijk hoofdstuk schrijven samen met Walter”, aldus Marco Marchi, directeur van Eccelenze Italiane, het moederbedrijf van Blumarine, in het statement.

Halverwege oktober bleek dat Nicola Brognano, de creatief directeur van Blumarine sinds 2019, bij het modehuis vertrok. Brognano was verantwoordelijk voor de introductie van een sterke Y2K-esthetiek bij het merk. Wat Brognano nu gaat doen na zijn vertrek is op dit moment nog onduidelijk.