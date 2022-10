Creatief directeur Zoe Turner verlaat St. John Knits

St. John Knits, een internationaal bekend modelabel gespecialiseerd in breiwerk, zit zonder creatief directeur. Ontwerper Zoe Turner heeft de post namelijk verlaten, zo meldt WWD. Wat de reden is voor haar vertrek, wordt in het bericht van WWD niet vermeld.

Turner was sinds 2019 creatief directeur bij het merk. De Britse ontwerper verhuisde destijds voor de functie naar Orange County, Californië, waar St. John Knits gevestigd is. Turner gaf het overwegend klassieke label een facelift door onder meer hippe oversized silhouetten en strakke bodysuits te introduceren. Kleding van het merk werd de laatste jaren gedragen door bekendheden als Zendaya, Alicia Keyes, Gigi Hadid en Lupita Nyong’o.

Turner had eerder al gewerkt voor onder meer Dior, Raf Simons en Max Mara toen ze werd gescout voor de rol van ontwerper bij St. John. “Zoe heeft een frisse blik,” zo zei destijds Joann Cheng, voorzitter van meerderheidsaandeelhouder Fosun Fashion Group, nu bekend als de Lanvin Group . “Wij geloven dat Zoe St. John bij een breder publiek kan introduceren door de codes van het merk te herinterpreteren en de collecties te moderniseren.” Turner zelf zei toen ook graag voor een jongere klandizie te willen ontwerpen.

De eerste collectie van Turner verscheen echter op een lastig moment voor de moderetail: middenin de pandemie. Volgens WWD sloten de meer hedendaagse collecties van de Britse ontwerper bovendien niet in alle opzichten aan bij het winkelconcept van St John.

St. John werd in 1962 opgericht door Bob en Mary Gray en werd bekend door breisels, (mantel)pakken en avondjurken gedragen door onder meer Hillary Clinton. Het merk heeft eigen winkels en andere verkooppunten in vijfentwintig landen wereldwijd, evenals een internationale webwinkel. In Nederland wordt het merk verkocht bij Hardies in Den Haag, in België bij Printemps in Knokke en bij Linders Ottevanger & Segers in Antwerpen.