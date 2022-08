De baan van … Niels Mulder - Denim designer bij denimmerk Edwin

De mode-industrie wordt gezien als een glamoureuze sector, maar achter veel banen gaat toch zeker hard werk schuil. Wat komt er nou precies kijken bij een baan in de mode? FashionUnited neemt in de rubriek 'de baan van' een kijkje achter de schermen. FashionUnited videobelt met Niels Mulder, denim designer bij denimmerk Edwin, die momenteel in Japan woont.

Niels Mulder in het kort: Leeftijd: 29 jaar

Opleiding: MBO Detailhandel

Verkoopspecialist en Jean School

Woont: Wisselt per 3 maanden

af tussen Europa en Japan

Hoe ben je bij deze baan terecht gekomen?

"Ik heb gewoon gesolliciteerd. Het leuke was wel - voor onze afstudeeropdracht bij Jean School moesten een een fictief merk kiezen. Ik was altijd al gefascineerd door het merk Edwin en hebt dat toen gebruikt voor de opdracht. Toen ik eenmaal was afgestudeerd dacht ik: Waarom ga ik niet solliciteren bij Edwin en kijken of ik met het portfolio dat ik heb en de afstudeeropdracht binnen kan komen bij Edwin. Dat lukte."

Dus je bent na je afstuderen meteen doorgestoomd tot een denim designer bij een groot denimmerk?

"Dat was wel mazzel hoor, want de denim designer die er zat voor mij ging een maand nadat ik daar kwam weg. Dus ze waren al op zoek naar iemand. Dat was meer geluk dan wijsheid."

Heb je ook altijd een voorliefde voor denim gehad?

Ik denk dat ik het creatieve pas later toeliet. Ik heb eerst heel veel bijbaantjes gehad in denimwinkels. Ik vond dat zo fantastisch en het verkopen vond ik ook zo cool, tot ik dacht: Hoe vet zou het zijn als je het ook leert maken. Jeans hebben mij altijd gefascineerd.

Wat valt er onder jouw takenpakket?

"Eigenlijk alles met betrekking op jeans en denim. We maken een complete collectie zowel non-denim als denim. Ik ben verantwoordelijk voor alle designs met betrekking tot denim. Dat doe ik voor Edwin Europa en ook een gedeelte voor Edwin Japan."

Hoe ziet een typische dag in jouw werkleven eruit?

"Het hangt heel erg af van de periode van het jaar. Om een beeld te schetsen: nu zijn we aan het afsluiten van fall winter 23 seizoen. Die collectie is in europa al helemaal klaar maar in Japan starten we daar iets later mee en eindigen we dus iets later. Dat betekent dat ik de aankomende dagen samples review, en alles moet goedkeuren zoals de laatste afwerkingen. Ik ben nu ook met de aantallen bezig, een schatting voor de pre-order. Binnenkort wordt deze collectie verkocht en moeten we inschatten hoeveel stuks we van elk item gaan produceren zodra de boeken gesloten zijn voor de pre-order. Het is eigenlijk meer administratief werk - maar dat hoort ook bij de baan."

"In het dagelijks leven komt het toch wel neer op heel veel ontwerpen. Het constant ontwikkelen van nieuwe ontwerpen, up-to-date blijven van de nieuwste technieken in de jeans industrie en zorgen dat we relevant blijven met onze ontwerpen."

Denim designer Niels Mulder. Beeld via Niels Mulder

Hoe blijf je het beste up-to-date?

"Onder andere door veel naar beurzen gaan - fashiongerelateerde beurzen zoals de trade shows, maar ook nog een paar stappen daarvoor, naar de denimbeurzen. Die gaan we regelmatig af als het seizoen aangebroken is. Daarnaast praat ik veel met de leveranciers zelf. Ik nodig ze het liefst op kantoor uit, zodat je echt de tijd hebt om te praten, want op zo'n beurs is het altijd snel-snel en gebeurt er veel om je heen. Dus het is echt veel vragen stellen, maar ook veel lezen om bij te blijven. We zijn ook aangesloten bij WSGN, dat is echt wel een enorme hulp. Ik zoek heel veel op op internet, bij modewebsites maar ook veel op instagram - om geïnspireerd te raken."

Ik kan mij voorstellen dat tijdens de pandemie als ontwerper inspiratie zoeken wel wat lastiger was. Heb je dit ook ondervonden?

"Ja, het was wel wat lastiger. Modeshows geven je namelijk normaal heel veel inspiratie. WSGN was wel altijd up-to-date, maar daar kun je ook niet alles vandaan halen. Dus dan is het toch veel met collega's praten. Gelukkig werk ik met een onwijs fijn team met jonge mensen die super gemotiveerd zijn en veel verstand hebben van kleding en stijl. De creative director heeft ook altijd veel ideeën. En dan moet ik toch zeggen dat Instagram echt voor mij de grote uitkomst was."

Welke vaardigheden moet je hebben als denim designer? Naast de technische skills.

"Naast de technische skills zou ik zeggen - het klinkt misschien voor de hand liggend - maar je interesse moet wel echt bij fashion en kleding liggen. Wij zijn een merk die mee willen gaan met de trends, hoewel we wel een eigen signature hebben, en het helpt wel als je zelf gemotiveerd bent en constant jezelf wil blijven verbeteren daarin. Dat je wil opzoeken hoe ver je daarin kan gaan. Niet alles is misschien geschikt voor het merk waar je voor werkt, maar je kunt beter een paar stappen terug nemen, dan achteraf denken 'had ik dit maar gedaan of geweten'."

"Daarnaast: Het is niet een negen tot vijf baan - het is wel echt iets wat je leeft. Dat maakt het ook wel weer leuk."

Wat vind je zelf het leukste aan je beroep?

"Dingen creëren. Ik vind het juist heel leuk dat je met een klein idee, of juist een heel groot idee, een klein concept of helemaal geen concept, bij die collectie uitkomt. Want dat moet natuurlijk wel, die collectie moet opgeleverd worden. Dat vind ik fantastisch. Met niks beginnen en dan een hele collectie uitbouwen, dat is wel het ultieme."

Wat vind je minder leuk aan je baan?

"Daar direct aan gelinkt: het is nooit honderd procent af. En het moeilijke is toch dat je nooit weet hoe het ontvangen wordt. Toevallig had ik net nog een telefoongesprek met mijn sales director en die zei: 'Je gaat op 21 november de collectie presenteren in Londen aan alle salesagenten', en dat vind ik super spannend. Het is een paar keer voorgekomen dat het niet helemaal goed ontvangen werd… Ik weet waar ik voor getekend hebt, maar het is niet het leukste."

Deze feedback momenten, neem je die heel bewust mee in de volgende collectie die je ontwerpt? Hoe vind je daar een balans in?

"Ik neem wel een gezonde dosis daarin mee. Op het hoofdkantoor zijn we elke dag met de collectie bezig en qua kennis van de collectie hebben wij op dat gebied het meeste. Maar de sales agenten zijn degene die de collectie moeten verkopen. Als zij het niet verkopen kunnen wij überhaupt niet werken. Dus ik neem wel echt wat van de feedback mee in het ontwerpproces. En we zijn aan het einde van de dag een commercieel merk."

Heb jij tips voor mensen die graag denim designer willen worden? Naast een technische opleiding.

"Vandaag de dag zou ik zeker social media aangrijpen als een podium om jezelf te laten zien. Er zijn heel veel jonge creatieve mensen die zelf beginnen met iets maken, puur uit interesse. Het kan ook iets simpels zijn. Ik ken iemand die repareert jeans - die doet het zo stylish en die promoot het zo goed - dat het ook een mode ding is geworden. Dus ik zou zeker Instagram gebruiken om jezelf te laten zien."

"Daarbij zou ik Instagram ook gebruiken voor inspiratie en om met mensen te praten. 'Hoe kun je ook zonder opleiding zeker een fashion designer worden?' Het is sowieso niet iets waar je voor naar school moet, de creativiteit daar ben je mee geboren en je vindt het leuk. Los van de technieken, die kun je leren, want dat is wel handig - Adobe Illustrator en patroontekenen. Maar als je het hebt over het hele creatieve, dat kun je niet leren."

Lees ook: Voor meer afleveringen van FashionUnited's rubriek 'De Baan Van' Voor meer afleveringen van FashionUnited's rubriek 'De Baan Van' klik hier.