De loopbaan van Zeeman-CEO Boudewijn van Nieuwenhuijzen

Boudewijn van Nieuwenhuijzen is de nieuwe kapitein op het schip bij Zeeman. Na zeven jaar in de dynamische retailmarkt van Zuidoost-Azië keert hij aankomende zomer terug naar de Nederlandse polders. Per 1 augustus 2026 neemt hij het stokje over van Erik-Jan Mares als CEO van Zeeman. Wat weten we van de strateeg die misschien wel de meest nuchtere Hollandse textielformule mag gaan aansturen? FashionUnited liep het cv van de nieuwe CEO en zijn ervaringen zoals beschreven op zijn LinkedIn-kanaal na.

Managementimpuls

De weg naar de top van de retailsector begon Van Nieuwenhuijzen in Heerlen op de Hogere Hotelschool. Vervolgens pakte hij zijn koffer voor Rotterdam, waar hij een executive-cursus volgde aan de Erasmus Universiteit. Hier legde hij de fundamenten voor zijn strategische inzicht, wat hij later aanvulde met inzichten uit prestigieuze programma’s in management en leiderschap aan de Franse business school Insead, de Amerikaanse Harvard Business School en de Britse universiteit Cambridge.

Na een vliegende start als manager op verschillende afdelingen van Ahold stroomde hij in 2008 door naar Unilever, waar hij de Europese tak mocht overzien. Zijn doorbraak in de Nederlandse retail kwam echter bij Hema. Als hoofd van de toen nog jonge e-commerce-afdeling zorgde hij in vier jaar tijd voor een digitale transformatie. Onder zijn toezicht schoten de bezoekersaantallen en de online betrokkenheid via kanalen als YouTube en Facebook omhoog, zo rapporteerde een journalist van Bijgespijkerd na afloop van de Marketing Dagen in 2012. Van Nieuwenhuijzen was daarmee ook een vroege pleitbezorger van de ‘omnichannel’ klantervaring: een consistent verhaal, van de fysieke winkelvloer tot aan de digitale winkelmand.

Zo implementeerde hij systemen die beide werelden integreerden, zoals de befaamde campagne waarbij klanten zelf een Hema-broodje konden ontwerpen. Tienduizenden fans deden mee, en het winnende broodje belandde daadwerkelijk in de winkelschappen. Hoewel Hema hiervoor in 2016 pas een Thuiswinkel Award won, vlak na zijn vertrek, wordt Van Nieuwenhuijzen erkend als de architect achter het succes.

Efficiëntieslag

Die prestaties openden weer de deuren naar de Ahold Delhaize-groep. Bij drogisterijketen Etos groeide zijn reputatie als een leider die niet alleen naar de cijfers kijkt, maar ook begrijpt hoe de achterkant van een bedrijf moet draaien. Als commercieel directeur en later operationeel directeur was hij de drijvende kracht achter een efficiëntieslag in de keten. Hij zorgde ervoor dat de juiste producten op het juiste moment in de schappen lagen in een markt waar de marges klein zijn. Wederom een reden voor Zeeman, ook een discounter, om met de leider in zee te gaan.

Zijn recentere prestaties leverde Van Nieuwenhuijzen duizenden kilometers van huis. Na de pandemie, in 2022, pakte hij het vliegtuig naar Jakarta, waar Delhaize hem op missie had gezet om Super Indo, de grootste supermarktketen van Indonesië, te vernieuwen als VP in operations en e-commerce, zijn twee specialisaties. Vanaf 2023 was hij er CEO.

In Indonesië gaf hij leiding aan een miljardenoperatie met ruim tienduizend werknemers en meer dan driehonderd filialen verspreid door het land. In een explosief groeiende en complexe markt hielp hij de supermarktketen aan een efficiëntieslag, bijvoorbeeld door de logistiek te verbeteren met distributiepartner FarEye, en door net als bij Hema een volwassen e-commerce tak te installeren. In 2025 schoot de winst met 21 procent omhoog - een record.

Uitdagingen

Met deze internationale ervaringen op zak mag Van Nieuwenhuijzen nu beginnen bij Zeeman, na bijna zestig jaar nog altijd een Nederlands huismerk, met ruim 1300 winkels en expansieplanning in met name Portugal en Frankrijk. Zijn instap komt op een cruciaal moment. De afgelopen jaren kampte Zeeman met problemen in leveringen en verliezen (2024); er werd ook minder kleding verkocht. Met Van Nieuwenhuijzens logistieke successen onder de arm, zijn de verwachtingen daarom hooggespannen.

Anderzijds heeft de keten een sierlijke reputatie als familiebedrijf met een Hollandse koopmansgeest, broodnodige producten op de planken en een duurzame agenda die wordt gewaardeerd door een breed publiek. Als een van de eerste grote Nederlandse bedrijven nam Zeeman een duidelijk standpunt in door een leefbaar loon te gaan betalen, circulaire programma’s op te zetten en standaard tweedehands kleding op te nemen in het assortiment. Om het merk relevant te houden, kwamen er samenwerkingen met hippe modemakers als Fraenck. Ook online - Van Nieuwenhuijzens tak van sport - heeft Zeeman een sterke aanwezigheid te onderhouden.

Vanaf de zomer zal blijken of de nieuwe CEO een steeds veeleisendere consument aan kan spreken, zij het in Nederlandse dorpen of in het buitenland waar er bij de blauw-gele wapperende vlag niet meteen belletjes gaat rinkelen. Volgens een woordvoerder van Zeeman is er over de visie van Van Nieuwenhuijzen nog niets bekend; hij wil het bedrijf eerst eens goed gaan leren kennen. Voor nu zegt hij over zijn nieuwe aanstelling: “Ik heb veel zin om bij Zeeman te starten, een bedrijf wat ik al lange tijd van buitenaf bewonder. Ik kijk ernaar uit om kennis te maken en aan de slag te gaan met mijn nieuwe collega’s.”