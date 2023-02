De vele rollen van Pharrell Williams: Van Billionaire Boys Club tot Louis Vuitton

Met de benoeming van Pharrell Williams tot creatief directeur herenkleding bij Louis Vuitton wordt een van de meest spraakmakende hoofdstukken uit de recente modegeschiedenis afgesloten. Eindelijk is officieel bekend wie Virgil Abloh zal opvolgen. Sommige kritische stemmen kunnen vraagtekens zetten bij het cv van de multigetalenteerde creatieveling - sommigen kennen hem misschien vooral van vrolijke catchy deuntjes op de radio - maar de mode-industrie is zeker geen nieuw terrein voor Williams.

Al meer dan twee decennia combineert Williams - zoals Virgil Abloh ooit deed - muziek, popcultuur en mode in zijn werk. De 49-jarige heeft niet alleen 13 Grammy's op zijn naam staan, maar ook een portfolio van merken - van mode tot cosmetica - en spraakmakende samenwerkingen. Door de jaren heen hebben zijn paden zich ook herhaaldelijk gekruist met zijn huidige werkgever LVMH, het moederbedrijf van Louis Vuitton.

Billionaire Boys Club

In 2003 richtte Pharrell Williams samen met de Japanse ontwerper Nigo het streetwearmerk Billionaire Boys Club (BBC) op. Het merk, waartoe ook de labels Ice Cream, Bee Line en Billionaire Girls Club behoren, is stevig geworteld in muziek, Japanse streetwear, popcultuur en de skaterscene en combineert deze met elementen uit de ruimtevaart. Een van de beroemdste emblemen van het merk - een astronaut met een helm - siert niet alleen de kleding van BBC sinds de oprichting, maar ook talrijke samenwerkingen. In de afgelopen 20 jaar hebben de twee streetwear-goeroes onder meer samengewerkt met sportkledingfabrikanten Reebok en Adidas, het Japanse modemerk Comme des Garçons, de animatieserie Pokémon en het honkbalteam van de New York Yankees.

Pharrell Williams in een T-shirt met BBC Astronauten-logo. Beeld: Billionaire Boys Club

Ter ere van Williams' optreden in de Zenith Arena in Parijs in 2014 creëerde Colette, destijds misschien wel de beroemdste conceptstore ter wereld, ook een Billionaire Boys Club-capsule. Deze werd verkocht als onderdeel van "Pharrell Week", een evenement in de Parijse winkel, naast andere samenwerkingen van de artiest, waaronder speciaal gemaakte macarons van de Parijse patisserie Ladurée.

BAPE

De samenwerking tussen Nigo en Pharrell Williams gaat veel verder dan Billionaire Boys Club. Het is vaak Pharrell als verantwoordelijke wordt gezien voor de populariteit van Nigo's streetwearmerk BAPE (ook bekend als A Bathing Ape, red.) buiten zijn thuismarkt Japan, zowel als grote fan van het merk als partner. In 2006 gaf Williams de "Road Sta" sneaker van BAPE een make-over. In totaal waren er drie kleurvarianten van de sneaker, waarvan de hiel was versierd met een gestileerd komisch gezicht van de zanger. Vandaag de dag is de samenwerking nog steeds erg gewild op de wederverkoopmarkt.

Louis Vuitton

Williams maakte voor het eerst kennis met Louis Vuitton in 2004, toen hij opnieuw samenwerkte met Nigo om een serie zonnebrillen te ontwerpen met de naam "Millionaire". Terwijl de oorspronkelijke collectie werd ontworpen onder de creatieve leiding van Marc Jacobs bij Louis Vuitton, was het Virgil Abloh die de "Millionaire" zonnebrillen weer uit de archieven haalde voor zijn Louis Vuitton debuut en ze "1.1 Millionaires" doopte.

Virgil Abloh's variatie op de Millionaire-zonnebril. Afbeelding: Launchmetrics Spotlight

Twee jaar na de zonnebrillencollectie werkte Williams opnieuw samen met Louis Vuitton, dit keer met juwelenontwerpster Camille Miceli. Williams speelde zelf de hoofdrol in de campagne voor de daaruit voortvloeiende "Blason"-collectie, een functie die hij de komende jaren voor verschillende modehuizen zou blijven vervullen.

Uniqlo

Kort nadat Nigo in november 2013 streetwearlabel BAPE achter zich liet, wijdde hij zich aan een nieuwe rol als creatief directeur van Uniqlo's "UT"-shirtlijn. Een van zijn eerste uitvoerende beslissingen was een samenwerking met zijn sidekick Pharrell Williams. De "I am other" capsule voor de Japanse modegigant omvatte T-shirts voor mannen en vrouwen in 14 kleuren, evenals zeven baseballcaps versierd met slogans als "Think Other" en "The same is lame". Voor beide kunstenaars was het werk met Uniqlo de eerste reis weg van streetwear en luxe mode.

Adidas

Pharrell werkt sinds 2014 samen met Adidas. In de loop van het partnerschap hebben de twee samenwerkers talrijke sneakermodellen ontworpen en nieuwe glans gegeven aan klassiekers van de in Herzogenaurach gevestigde sportartikelenfabrikant, zoals de Superstar-sneaker. Adidas is ook de distributeur voor de door Williams ontworpen uniseks modelijn Humanrace, die bekend staat om hoogwaardige basics.

Die Humanrace collection. Afbeelding: Adidas / Lola + Pani

Twee jaar geleden lanceerde de zingende ontwerper ook een onafhankelijke huidverzorgingslijn onder dezelfde naam. De uitgebreide contacten en connecties van de artiest hebben Adidas ook geholpen aan enkele spraakmakende samenwerkingen, zoals Nigo en luxe modehuis Chanel.

Chanel

Niet veel artiesten of modeontwerpers, ongeacht hun status in de industrie, kunnen Chanel tot hun samenwerkingspartner rekenen. Williams heeft echter een unieke relatie opgebouwd met het Franse merk als een van de weinige mannelijke ambassadeurs. Hij stond model naast Cara Delevingne voor de pre-fall collectie van 2015 en maakte daarna opnieuw opnamen voor de Gabrielle Bag campagne.

Het "Pharrell Chanel"-Kapsel. Foto: Chanel

Williams en Karl Lagerfeld, die toen nog aan het roer stond van het modehuis, zetten een eerste stap naar een gezamenlijke collectie toen ze in 2017 een limited-edition sneaker ontwierpen voor Adidas. Twee jaar later, kort na de dood van Lagerfeld, volgde de "Chanel Pharrell" capsule.

G-Star

De samenwerking tussen Pharrell Williams en denimmerk G-Star komt voort uit een duurzaam project in 2014. De ontwerper lanceerde de denimlijn "Raw for the Oceans" met duurzaam denim gemaakt van gerecycleerde flessen, voordat hij de titel Head of Imagination voor het merk kreeg en toezicht hield op de collecties, campagnes en bedrijfsstrategie van G-Star.

Pharrells eerste collectie als Head of Imagination bij G-Star in 2016. Afbeelding: G-Star

Op dat moment werd ook bekend dat Pharrell Williams zich als mede-eigenaar bij het Amsterdamse merk voegde om zich te richten op de duurzame toekomst van het merk. Het is onduidelijk in hoeverre de creatieveling vandaag de dag nog deel uitmaakt van het bedrijf.

Moncler

Vooruitlopend op de eerste glimp van Williams' eerste optreden als creatief directeur mannenmode bij Louis Vuitton, zal de ontwerper op 20 februari deel uitmaken van Monclers "Genius Project" tijdens de London Fashion Week. Williams werkt al sinds 2010 samen met Moncler en werkte met het Italiaanse luxemerk aan verschillende projecten, waaronder een omkeerbaar vest gemaakt van recyclebaar Bionic Yarn en een trio zonnebrillen. In 2022, voor de 70e verjaardag van Moncler, nodigde het merk Williams en zeven andere creatieven uit om de iconische "Maya"-donsjas opnieuw te interpreteren.

Pharrell Williams modelleert een zonnebril uit zijn Moncler-collectie. Afbeelding: Moncler

Wordt Louis Vuitton gevolgd door een verloving met Tiffany?

Sinds Pharrell Williams in januari 2022 op de eerste rij van de Kenzo-show zat met een op maat gemaakte zonnebril van Tiffany & Co, gonst het van de geruchten. "Tiffany en ik zijn verloofd," vertelde de artiest destijds aan het vakblad WWD. Hij voegde er ook aan toe dat de bril een van de vele dingen was die hij met Tiffany & Co zou doen. Nu hij officieel getekend is bij Tiffany-moederbedrijf LVMH, lijkt een samenwerking waarschijnlijker dan ooit, zeker gezien het feit dat de juwelier net zijn voorliefde voor streetwear heeft ontdekt en samenwerkt met Nike.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.