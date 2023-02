Louis Vuitton: Pharrell Williams nieuwe creatief directeur mannenmode

Ruim een jaar na het overlijden van wijlen creatief directeur Virgil Abloh is zijn opvolger bekend. Artiest en ontwerper Pharrell Williams neemt de taak van creatief directeur voor mannenmode op zich, zo laat moederbedrijf Louis Vuitton in een persbericht weten. Williams neemt de functie per direct op zich en zijn eerste collectie wordt getoond tijdens de mannenmodeweek in Parijs in juni.

Williams is geen vreemde van Louis Vuitton. De artiest en ontwerper werkte al in 2004 en 2008 samen met het Franse luxe modemerk. “Ik ben verheugd om Pharrell weer thuis te verwelkomen, na onze samenwerkingen in 2004 en 2008 voor Louis Vuitton, als onze nieuwe creatief directeur voor mannenmode,” aldus Pietro Beccari, de CEO en voorzitter van Louis Vuitton in het persbericht. “Zijn creatieve visie die verder gaat dan mode zal Louis Vuitton ongetwijfeld naar een nieuwe en spannend hoofdstuk leiden.”

Pharrell Williams volgt Virgil Abloh op bij Louis Vuitton

Pharrell Williams verkreeg onder het grote publiek bekendheid dankzij de hip hop en rockband N.E.R.D. Al snel maakte Williams ook stappen in de modewereld. Zo was hij betrokken bij de Stan Smith Supercolor van Adidas Originals, maar werkte hij ook nauw samen voor onder andere campagnes met Chanel. De beroemdheid is in 2016 ook de mede-eigenaar geworden van G-Star Raw. Williams is daarnaast de mede-oprichter van populair streetwearmerk Billionaire Boys Club dat hij samen met Nigo (de huidige creatief directeur van Kenzo) oprichtte in 2003, oprichter van Ice Cream streetwear en het merk Humanrace.

Williams heeft grote schoenen te vullen. Voormalig creatief directeur Virgil Abloh bracht de populariteit van Louis Vuitton tot nieuwe hoogten. Abloh overleed eind 2021 op 41-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.