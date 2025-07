Demna: Van modeprovocateur bij Balenciaga tot Gucci's grote gok

Parijs - Als kind ontvluchtte Demna de oorlog en zag hij mode als een "slagveld." De Georgiër, die niet terugdeinsde voor provocatie, ging soms te ver. Nu hij overstapt van Balenciaga naar Gucci, is hij gedwongen zich te matigen.

“Wat Demna heeft betekend voor de mode, voor Balenciaga en voor het succes van de groep is immens. Zijn creatieve kracht is precies wat Gucci nodig heeft”, aldus François-Henri Pinault, CEO van moederbedrijf Kering, in het persbericht waarin deze onverwachte overstap medio maart werd aangekondigd.

Zijn laatste show voor het Franse modehuis, woensdag in Parijs tijdens de haute couture week, is een van de meest geanticipeerde en zal ongetwijfeld veel sterren aantrekken die de ontwerper een warm hart toedragen. Hij begint de volgende dag bij Gucci.

Sinds 26 juni trekt een tentoonstelling genaamd "Balenciaga by Demna" ook volle zalen op het Parijse hoofdkantoor van Kering. De tentoonstelling toont tien jaar van zijn creaties met honderd stukken, van haute couture jurken tot XXL sneakers en de beroemde leren shopper geïnspireerd op de Ikea-tas. Zonder wrok toont Demna zelfs een e-mail uit 2007 waarin Balenciaga zijn sollicitatie afwees.

Succes en tegenslagen

Bijna twintig jaar later heeft de 44-jarige Georgiër het label, met een omzet van meer dan een miljard euro, tot een gewild merk gemaakt. Sleutels tot dit succes zijn zijn iconoclastische stijl, van T-shirts tot haute couture, zijn vermogen om het 'lelijke' aantrekkelijk te maken, van Crocs met plateauzolen tot vuilniszakken als tassen, evenals zijn connecties met diverse beroemdheden, van de Amerikaanse rapper Cardi B tot de Franse actrice Isabelle Huppert. Maar dit ging niet zonder slag of stoot.

Terug naar 2022. In oktober moest Balenciaga de banden verbreken met rapper Kanye West, een vriend van Demna die drie weken eerder zijn show in Parijs opende, na zijn antisemitische uitspraken.

In november kwam de ontwerper, die door het Amerikaanse tijdschrift Time werd genoemd als een van de honderd meest invloedrijke personen ter wereld, zelf in opspraak na een reclamecampagne met kinderen en accessoires met sadomasochistische invloeden.

Demna erkende een "verkeerde artistieke keuze" en beloofde zijn "provocerende aanpak" in het ontwerpen en presenteren van zijn kleding te veranderen. “In een groep als Kering mag je fouten maken. Je mag alleen niet twee keer dezelfde fout maken”, waarschuwde François-Henri Pinault.

Met shows op een XXL keukentafel, geïnspireerd op die van zijn grootmoeder, of in een smalle gang in een zwarte kubus, in plaats van in de modder, maar met collecties die nog steeds erg streetwear zijn, heeft de ontwerper sindsdien water bij de wijn gedaan, maar wel zijn kenmerkende stijl behouden.

Is dit voldoende om Gucci, dat in zwaar weer verkeert, nieuw leven in te blazen? Het aandeel Kering daalde na de aankondiging van zijn benoeming. Investeerders hadden volgens analisten eerder een zwaargewicht van buitenaf verwacht.

Trauma's

Demna Gvasalia, die zijn achternaam heeft laten vallen voor zijn werk in de mode, werd geboren op 25 maart 1981 in Soechoemi, Abchazië, een regio in Georgië, destijds een Sovjetrepubliek.

In de jaren negentig, na de val van de USSR, vluchtte hij met zijn familie voor de "etnische zuivering" van Georgiërs door de pro-Russische Abchazische separatisten. “De oorlog in Oekraïne heeft de pijn en trauma's die ik in me had, weer wakker gemaakt”, zei hij toen hij in maart 2022 een show opdroeg aan het land dat kort daarvoor door Rusland was binnengevallen. Tijdens de show liepen "vluchtelingen", halfnaakt en met vuilniszakken, die later voor meer dan 1.500 euro werden verkocht, door een sneeuwstorm.

Demna, afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen (België), werkte bij Maison Margiela en Vuitton voordat hij in 2014 met zijn broer het merk Vetements oprichtte en in 2015 werd benoemd tot artistiek directeur van Balenciaga.

In een interview in 2021 met het tijdschrift Vanity Fair zei hij dat mode voor hem een "strijd" was, vandaar de "agressie en duisternis" van zijn creaties.