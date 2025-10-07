Denimmerk Closed schrijft nieuw hoofdstuk: Wie zijn de nieuwe eigenaren?

Sinds vorige week is bekend dat de familie Böck en Dieter Holzer de biedingsstrijd om het noodlijdende Hamburgse bedrijf Closed hebben gewonnen. Maandag maakten de nieuwe eigenaren de benoeming van Holzer tot nieuwe CEO en de eerste plannen bekend.

De overname kreeg online al positieve reacties: “Geweldig nieuws”, schrijven velen. Anderen zien een goede combinatie in de toekomstige eigenaren en Closed. De familie Böck is namelijk geen onbekende in het Duitse modelandschap. Zij is de eigenaarsfamilie achter het kledingbedrijf Marc O’Polo SE, een premium merk in het casualwear-segment met eveneens wortels in het midden- en kleinbedrijf.

Bij Closed gaat het om een ‘privé-investering’ van het family office van de familie Böck, aldus Maximilian Böck, CEO van Marc O’Polo, maandag tijdens een persconferentie. Closed en Marc O’Polo blijven daarom ook in de toekomst zelfstandige bedrijven.

De familie Böck bezit 74,9 procent en Dieter Holzer 25,1 procent van de nieuw opgerichte Closed NewCo GmbH, die net als het vorige bedrijf in Hamburg is gevestigd.

De familie Böck

Het in 1967 in Zweden opgerichte modemerk Marc O’Polo wordt vanaf 1968 door Werner Böck naar Duitsland geïmporteerd. Het merk groeit in de daaropvolgende jaren door het succes met casual mode zoals sweatshirts en hoodies. Vanaf 1997 wordt Böck meerderheidsaandeelhouder van het merk en wordt de hoofdzetel verplaatst van Stockholm naar Stephanskirchen. Design, productie, marketing en distributie worden nu vanuit Duitsland aangestuurd.

Het bedrijf zet in de daaropvolgende jaren zijn internationalisering voort met winkels in Polen en China. In 2021 neemt Maximilian Böck, de zoon van de meerderheidsaandeelhouder, de functie van CEO bij Marc O’Polo over. Het jaar daarop bereikte de omzet volgens de bedrijfswebsite voor het eerst meer dan een half miljard euro.

Tot de overname van de CEO-functie leidde Böck als retaildirecteur de fysieke detailhandel van Marc O’Polo. Voordat hij operationeel bij het familiebedrijf betrokken raakte, was Böck al sinds 2013 lid van de raad van commissarissen. Na zijn studie bedrijfseconomie in Keulen en Passau voltooide hij een traineeprogramma bij modeketen Peek & Cloppenburg en werkte daar laatstelijk als inkoper voor herenartikelen.

Naast Maximilian Böck, die de adviesraad van Closed zal voorzitten, is ook Werner Böcks jongste zoon Benjamin Böck actief bij Marc O’Polo. Hij leidt momenteel de herenlijn van de jonge divisie Marc O’Polo Denim.

Dieter Holzer

Dieter Holzer was van 2017 tot 2021 CEO van het modebedrijf Marc O’Polo. Vanaf 2020 bereidde hij als co-CEO Maximilian Böck een jaar lang voor op de overname van de CEO-functie. Daarna bleef hij als voorzitter van de raad van commissarissen aan het bedrijf verbonden. Daarnaast bekleedt hij commissariaten bij de Hauber Groep en Mustang Jeans, en nu zijn nieuwe functie als CEO van Closed.

Holzer heeft een lange carrière in de Duitse mode-industrie achter de rug. Voor zijn tijd bij Marc O’Polo was hij meer dan tien jaar CEO van de Tom Tailor Group. Onder zijn leiding vond in maart 2010 de beursgang van het Hamburgse kledingbedrijf aan de Frankfurter Wertpapierbörse plaats. Daarvoor werkte hij volgens carrièresite LinkedIn als directeur wholesale Europa bij Esprit.