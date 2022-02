Diane von Fürstenberg ontvangt Ruth Bader Ginsburg Award

De Amerikaanse ontwerper Diane von Fürstenberg mag dit jaar de Ruth Bader Ginsburg Women of Leadership Award in ontvangst nemen. Dat blijkt uit een persbericht van de Dwight D. Opperman Foundation, de sponsor van de award, in handen van PR Newswire. Von Fürstenberg is de derde persoon die de award toegekend krijgt.

“Ik bewonder Diane von Fürstenberg al mijn hele leven,” aldus Julie Opperman, voorzitter van de Dwight D. Opperman Foundation, in het persbericht. “Ze is een bron van inspiratie voor iedereen die haar kent, en die in toekomstige generaties over haar zullen leren.” Von Fürstenberg zegt zelf over de award: “Ruth Bader Ginsburg staat voor alles dat ik bewonder. Ze was de belichaming van rechtvaardigheid, kracht en karakter. Het is een eer om een award in haar naam te ontvangen.”

De Ruth Bader Ginsburg Award werd in 2020 geïntroduceerd. De award honoreert vrouwen die uitzonderlijk leiderschap tonen, in navolging van Ruth Bader Ginsburg zelf. Bader Ginsburg was van 1993 tot haar overlijden in 2020 een van de negen rechters van het hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Ze voerde haar leven lang een strijd voor vrouwenrechten.

De eerste vrouw aan wie de award werd uitgereikt was de Amerikaanse filantroop en kunstverzamelaar Agnes Gund. Zij werd vorig jaar gevolgd door koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. Von Fürstenberg kan zich nu bij hen aansluiten. De ontwerper werd in 2020 al geridderd in Frankrijk.

Von Fürstenberg is sinds de jaren zeventig een succesvol ontwerper van vrouwenmode. Daarnaast staat ze aan de basis van het private fonds The Diller - Von Fürstenberg Foundation dat steun verleent aan non-profitorganisaties. Samen met dit fonds riep ze in 2010 de DVF Awards in het leven, een andere leiderschapsprijs voor vrouwen. Bader Ginsburg kreeg deze award in 2020.