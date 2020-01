Dit is de jury van de Woolmark Prize 2020

De jury voor de wereldwijde finale van de International Woolmark Prize 2020 is bekend. De organisatie van de grote modeprijs presenteert de juryleden in een persbericht. In hetzelfde bericht wordt ook een nieuwe award aangekondigd: de Karl Lagerfeld Award for Innovation, een prijs ter ere van de Woolmark Prize-alumnus die vorig jaar overleed.

De jury van de International Woolmark Prize 2020 bestaat uit experts afkomstig uit verschillende takken van de modewereld.

Tim Blanks, redacteur bij Business of Fashion

Hamish Bowles, internationaal redacteur bij Vogue

Sinéad Burke, academicus en modevoorvechter

Edward Enninful OBE, hoofdredacteur van Vogue Britain

Kim Jones, artistiek directeur van Dior Men

Takashi Murakami, kunstenaar en directeur van Kaikai Kiki Co., Ltd.

Holli Rogers, CEO bij Browns en CBO bij Farfetch

Anja Rubik, model, oprichter van sexedPL en filantroop

Shaway Yeh, oprichter van yehyehyeh en Group Style Editorial Director bij Modern Media Group

Deze jury zal een winnaar kiezen uit een van de tien finalisten van de prijs. De Woolmark Prize is niet alleen een viering van ontwerptalent, maar ook van de schoonheid en veelzijdigheid van Woolmark’s belangrijkste materiaal, merinowol. De finalisten wordt gevraagd zes looks gemaakt met merinowol te ontwikkelen en aan de jury te presenteren. Onder de finalisten is het Nederlandse merk Botter .

Tijdens de uitreiking wordt ook de allereerste Karl Lagerfeld Award for Innovation vergeven. De prijs wordt uitgereikt aan een finalist die blijk geeft van “buitengewone creativiteit en innovatie, kenmerken die leidden tot het historische succes van Lagerfeld”, zo meldt het persbericht.

Carine Roitfeld, hoofdredacteur van CR Book, zal de prijs aan de finalist overhandigen. “Het is een eer om de eerste persoon te zijn die de Karl Lagerfeld Award mag uitreiken”, aldus Roitfeld in het persbericht. “Karl was altijd op zoek naar nieuw talent - een zeldzame en bemoedigende kracht die waardevol was in de ontwikkeling van veel jonge ontwerpers. In de modewereld van vandaag is het absoluut cruciaal om vernieuwende creatievelingen te ontdekken, voeden, en ze een platform te geven.” Karl Lagerfeld was tevens de eerste winnaar van de Woolmark Prize, in 1954.

De International Woolmark Prize 2020 wordt uitgereikt tijdens London Fashion Week, op 17 februari 2020. De winnaar van de Woolmark Prize ontvangt 200.000 Australische dollars (omgerekend zo’n 123.600 euro). De winnaar van de Karl Lagerfeld Award kan 100.000 Australische dollars (omgerekend zo’n 61.800 euro) mee naar huis nemen.