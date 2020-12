Dit verwachten ontwerpers, retailers en CEO’s van 2021 na een veelbewogen jaar

Wat een jaar is het geweest. 2020 nadert zijn einde en hoewel de pandemie mensen wereldwijd nog in zijn greep houdt, komt 2021 met rasse schreden dichterbij. Wat te verwachten van het nieuwe jaar, en hoe kijken internationale spelers in het hart van de mode-industrie terug op 2020? FashionUnited vroeg het aan moderetailers, streetwear-ontwerpers en modefilosofen.

Abderrahmane Trabsini, medeoprichter en creatief directeur van Daily Paper

Foto: Abderrahmane Trabsini

Het in Amsterdam gevestigde streetwear-label opende in 2020 zijn eerste winkel in New York en heeft nu plannen om er een te openen in Londen. Trabsini mist reizen voor zijn werk, maar vindt het leuk om meer tijd met zijn collega's door te brengen. Hij voelt zich ook fitter dan ooit omdat hij meer traint.

Mijn belangrijkste les van 2020 - toen de wereld stopte - is dat we te snel zijn gegaan. Als merk moesten we onze strategie heroverwegen. Al die tijd hebben we overleefd omdat we een loyale gemeenschap hebben. We willen niet toondoof worden. Dit zijn gekke tijden, mensen verliezen hun baan en dan plaatsen merken meer advertenties waarin iedereen wordt verteld om hoodies te kopen, ofzo. Dat is niet cool."

"Voor ons ging het niet om het verkopen van meer producten, maar om het opleiden van onze gemeenschap. We hebben een maandelijkse nieuwsbrief gemaakt met de naam 'Unite Hub' om het verhaal achter Daily Paper te laten zien en om te vertellen hoe het met ons als merk gaat. We werken ook aan een app. We zullen nooit meer teruggaan naar hoe het vroeger was - mensen zullen anders naar de wereld kijken, bewuster. Ze willen investeren in een merk en zullen geen zielloze merken meer kopen die alleen maar dingen willen verkopen. Ik weet niet wat er volgend jaar zal gebeuren, maar ik blijf geduldig en positief."

Mumi Haiati, oprichter van communicatiebureau Reference Studios

Foto: Mumi Haiati door Jonas Lindstroem

Klanten van Reference Studios zijn onder meer modemagazine 032c en de Londense luxemoderetailer Browns. In 2020 presenteerde het Berlijnse bureau de eerste modeshow in de videogame Animal Crossing tijdens het Reference Festival.

”2020 bracht veel uitdagingen met zich mee. Het is belangrijk geweest om te leren omgaan met situaties en er aantekeningen bij te maken, in plaats van toe te geven en afgeremd te worden. Op deze manier zijn we erin geslaagd veel potentieel te ontdekken en ermee aan de slag te gaan. Onze aanpak is altijd disruptief geweest, dus in die zin waren we voorbereid. We geloven echt dat 2021 een nieuwe openheid zal brengen tegenover specifieke formats in de mode, en de manier waarop we naar de dingen kijken. We verheugen ons erop.”

Bernd Hausmann, oprichter en CEO van Glore

Foto: Bernd Hausmann / Glore

In 2006 richtte Hausmann in het Duitse Nuremberg Glore op, een retailconcept voor duurzame mode. Met zijn focus op ‘groene’ mode was hij de mainstream mode-industrie ver vooruit. Als retailer had hij dit jaar tijdens de lockdown te kampen met tijdelijke winkelsluitingen.

”Het leven is verandering. Dat heeft 2020 wederom goed laten zien. De namiddagdutjes gingen meestal niet door, corona zette alles op zijn kop. De sluitingen tijdens de lockdown waren voor mij een welkome vertraging. Tegelijkertijd roept deze periode veel vragen op. Zal de mode-industrie echt duurzamer worden na de pandemie - zoals door velen wordt voorspeld?”

“Ik ben heel sceptisch, en geloof dat het tegenovergestelde het geval zal zijn. Steeds meer klanten en makers realiseren zich echter dat de industrie moet veranderen. De mode-industrie biedt niet langer passende antwoorden op de vragen van de toekomst. Ik wil met Glore blijven werken aan de verschuiving naar meer sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid.”

Christina Fontana, hoofd mode en luxe voor Europa, Alibaba Group

Foto: Christina Fontana / Alibaba Group

Hoewel de modeverkoop in Europa en Noord-Amerika naar verwachting pas op zijn vroegst in 2022 zal herstellen, zou de verkoop in China begin 2021 al terug kunnen keren naar het niveau van voor de pandemie. De mate waarin luxebedrijven momenteel wedden op de Chinese markt blijkt onder meer uit de samenwerking tussen de Europese modebedrijven Kering en Farfetch met de Chinese online retailer Alibaba.

”De pandemie heeft ons dagelijks leven fundamenteel veranderd, maar heeft ook de digitale transformatie, en de acceptatie daarvan, versneld. Veel van het werk dat we bij Alibaba hebben gedaan bestaat uit het ondersteunen van onze partnermerken bij de aanpassing naar die nieuwe omgeving. Sinds het begin van het jaar hebben we nogal wat luxemerken gelanceerd in ons Tmall Luxury Pavilion: op Singles Day dit jaar maakten zo’n tweehonderd merken deel uit van Luxury Pavilion, meer dan 65 daarvan voor de eerste keer. Digitalisering is de grootste kans van onze tijd."

Edwin Keh, CEO van het Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel

Foto: Edwin Keh

Het in Hongkong gevestigde onderzoeksinstituut werkt aan vragen over de toekomst van de mode-industrie. In november haalde een samenwerking met het Zweedse modebedrijf H&M de krantenkoppen: The Green Machine, ontwikkeld tijdens de samenwerking, zou op grote schaal gemengde katoen- en polyestervezels kunnen recyclen.

“In 2021 is de grootste uitdaging misschien om te begrijpen hoe de klant is veranderd en wat de klant nu wil. Wat zijn de nieuwe waarden, de nieuwe redenen om te kopen? Mode kan een deel van de functionaliteit en kenmerken van beschermende kleding gaan overnemen. We willen allemaal beschermd worden en gezond blijven in het nieuwe normaal."

”Naarmate we meer vanuit huis werken, hebben we meer vrijetijdskleding nodig voor op het werk. Onze kleding zal dus comfortabeler en veelzijdiger moeten zijn. Onze behoeften op het vlak van garderobe zullen dus anders zijn en toeleveringsketens zullen slimmer, sneller en nauwkeuriger moeten worden om klanten beter van dienst te kunnen zijn. 2021 zou een jaar van winnaars en verliezers moeten zijn. Winnaars zijn die bedrijven die een doel communiceren, nieuwe waarde creëren en zich aanpassen aan dit nieuwe normaal.

Benjamin Simmenauer, modefilosoof bij het Institut Français de la Mode Paris

Foto: Benjamin Simmenauer

Simmenauer is onderzoeker in modetheorie aan het IFM, een van de meest prestigieuze modescholen van Frankrijk, en geeft les in brand strategy en leiderschapsprogramma’s.

”2020 is een jaar waarin de mode meer dan normaal werd uitgedaagd: productie werd verhinderd door de pandemie, de waarden en boodschappen van de mode werden kritisch bevraagd door Black Lives Matter, en de mode werd als bedrijfstak verzwakt door de economische gevolgen van Covid-19. De vraag is of de mode erin is geslaagd deze onrust te gebruiken om zichzelf op een geloofwaardige en relevante manier in vraag te stellen. Het is een beetje vroeg om dat te beoordelen, maar er komen twee interessante richtingen naar voren."

"Thebe Magugu bedacht bijvoorbeeld een nepdocumentaire over spionnen tijdens Apartheid om zijn collectie te laten zien, en Marine Serre kwam met een film over anticipatie, 'Amor Fati'. Balenciaga ontwikkelde een videogame. Wat interessant is, zijn niet per se de producties zelf, maar eerder het idee dat mode op een andere manier kan worden gepresenteerd dan via een modeshow, en dat een verhaal in sommige gevallen een show kan vervangen in het creëren van verlangen naar mode."

De representatie van mode door de mode is een belangrijk thema in 2020. Omdat ze aan hun lot worden overgelaten, hebben ontwerpers en studio's herhaaldelijk gekozen voor zelfportretten of introspectie. Bij Margiela werd de fascinerende serie ‘S.W.A.L.K’ gemaakt om het creatieve proces van het maken van de collecties te documenteren."

Anita Tillmann, managing director bij modebeursbedrijf Premium Group

Foto: Anita Tillmann / Fotografie Lottermann en Fuentes

2020 was een moeilijk jaar voor alle ondernemingen die draaien om fysieke ontmoetingen tussen mensen. De in Berlijn gevestigde Premium Group moest zijn beurzen annuleren en kondigde in juli zijn verhuizing naar Frankfurt Fashion Week aan.

"We hebben gemerkt dat er nog heel wat in te halen is. Vooral op digitaal gebied wordt er weinig efficiënt gebruik gemaakt van technologie. Het is essentieel om hier nu mee aan de slag te gaan - niet later. Merken en retailers moeten steeds vaker alternatieven voor verouderde systemen gaan gebruiken. Train je personeel, blijf up-to-date."

"Dat betekent niet dat persoonlijk contact niet belangrijk is - integendeel. Ik heb van veel zakenpartners gehoord dat de een oprechte, diepgewortelde wens koesteren om elkaar eindelijk weer persoonlijk te ontmoeten, te praten, te lachen, te brainstormen, zich te presenteren, te onderhandelen."

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.uk en werd samengesteld door Weixin Zha, Julia Garel en Ole Spötter. Bewerking en vertaling naar het Nederlands: Nora Veerman.