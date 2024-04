Dries van Noten neemt laatste buiging op 22 juni

Ontwerper Dries van Noten gaat met pensioen en nu is duidelijk wanneer hij zijn laatste buiging neemt. De laatste collectie van Van Noten’s hand wordt op 22 juni in Parijs gepresenteerd, zo blijkt uit het voorlopige schema van Paris Fashion Week Men’s.

“Ik bereid me al een tijdje voor op dit moment en ik voel dat het tijd is om ruimte te laten voor een nieuwe generatie talenten om hun visie te geven aan het merk”, deelde de Belgische ontwerper in maart 2024. “Te zijner tijd zullen we de ontwerper bekendmaken die het verhaal zal voortzetten.” Of ‘te zijner tijd’ slaat op aankomende juni, is nog niet geheel duidelijk.

Van Noten presenteert niet nog een laatste damescollectie. Deze collectie wordt al gemaakt door het studio team van het gelijknamige merk.