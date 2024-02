Duran Lantink en Marie Adam-Leenaerdt semi-finalisten bij LVMH Prize 2024

De LVMH Prize 2024 kan dit jaar een Nederlands of Belgisch tintje krijgen. Ontwerpers Duran Lantink (Nederland) en Marie-Adam Leenaerdt (België) zijn namelijk onderdeel van de twintig semi-finalisten, zo blijkt op de website van de toonaangevende prijs.

Voor Lantink is het niet de eerste keer dat hij genomineerd is voor de prijs. De ontwerper stond in 2019 ook al op de shortlist voor de prijs, maar sleepte de prijs niet in de wacht. Hij won in 2023 wel een van de Special Prizes van de Andam Awards.

Zowel Lantink als Adam-Leenaerdt maakten in het najaar van 2023 hun debuut op het officiële schema van Paris Fashion Week. Beide ontwerpers toonden al vaker in de Franse hoofdstad, maar stonden daarvoor nog niet op het officiële schema.

De LVMH Prize is een stimuleringsprijs voor modeontwerpers onder de 40 die minimaal twee collecties hebben geproduceerd. Vaak zorgt het winnen van de prijs voor een internationale boost. Zo zijn eerdere winnaars onder andere Simon Porte Jacquemus, Thebe Magugu en Nensi Dojoka.