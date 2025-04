EK Retail benoemt Paul Berden en Marc Zgaga tot Raad van Commissarissen

De Europese retailserviceorganisatie EK Retail, voorheen bekend als Euretco, heeft twee nieuwe leden toegevoegd aan de Raad van Commissarissen (RvC). Paul Berden en Marc Zgaga werden onlangs benoemd tijdens de jaarlijkse vergadering van de ledenraad in het nieuwe hoofdkantoor van de organisatie in Amersfoort. Dat maakt EK Retail bekend in een persbericht.

Samenvatting EK Retail heeft Paul Berden en Marc Zgaga benoemd tot nieuwe leden van de Raad van Commissarissen.

Johannes Lenzschau is herbenoemd als voorzitter, terwijl Hannes Versloot is afgetreden.

De Raad van Commissarissen van EK Retail bestaat nu voor het eerst uit zes leden.

Ervaren retailprofessionals versterken de RvC

Berden, eigenaar van Berden Retail BV, gaat EK Retail verstreken. Hij maakt sinds 2019 deel uit van de ledenraad van EK Retail en is nu benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Berden heeft 22 winkels en zo’n 700 medewerkers in het oosten van Nederland. Berden richt zich op mode en wonen, inclusief meubels.

Daarnaast is Zgaga benoemd als nieuw lid. Zgaga is gepromoveerd jurist en directeur en brengt diepgaande kennis van handels- en civiel recht met zich mee. Het persbericht onderstreept dat Zgaga ervaring heeft in het vertegenwoordigen van inkoop- en marketingcoöperaties, wat hem een waardevolle toevoeging maakt voor de retailserviceorganisatie.

Veranderingen in de Raad van Commissarissen

Johannes Lenzschau, lid van de Raad van Commissarissen, werd herbenoemd voor een nieuwe termijn van drie jaar. Lenzschau werd na de vergadering opnieuw gekozen als voorzitter, met Peter Dirks als plaatsvervangend voorzitter. Hannes Versloot, sinds 2020 voorzitter, trad af.

Met de toevoeging van Berden en Zgaga bestaat de Raad van Commissarissen van EK Retail voor het eerst uit zes leden.