Ewa Abrams benoemd tot voorzitter van Kering Americas

Ewa Abrams is per 1 augustus 2024 voorzitter van Kering Americas. Dit laat de Gucci-moeder weten in een persbericht.

Abrams is sinds 2018 bij Kering werkzaam als algemeen adviseur Americas. Daarnaast is ze lid van het bestuur van de Kering Foundation en medevoorzitter van het programma Women In Luxury Americas. Abrams zal in haar nieuwe rol als voorzitter Kering Americas samenwerken met Jean-Marc Duplaix, adjunct-CEO. Ze volgt Laurent Claquin op die vorige maand benoemd werd tot Group Chief Brand Officer van Kering.

Kering reageert heugelijk op de benoeming van Abrams tot voorzitter van de regio Americas: "Haar ervaring binnen de Groep en haar uitgebreide kennis van de luxe-industrie zullen van cruciaal belang zijn voor de ondersteuning van Kerings strategie en ontwikkeling in de regio." Abrams heeft 17 jaar verschillende rollen bij Tiffany & Co. gehad (van voorzitter tot Chief Privacy Officer. Sinds 2016 is ze professor rechten aan de Fordham University, een particuliere universiteit in New York City.