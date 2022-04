Ex-directeur AMFI Dirk Reynders keert terug naar de HvA

Dirk Reynders keert na zijn aftreden als directeur van Amsterdam Fashion Institute (AMFI) begin dit jaar weer terug naar de Hogeschool van Amsterdam (HvA) voor een nieuwe functie, dat meldt Het Parool. Amsterdamse studentenvakbond Asva en actiegroep Time to Tell Amfi delen aan Het Parool mee het oneens te zijn met de wederaanstelling.

Reynders keert terug als docent-onderzoeker bij een communicatie en multimedia opleiding. Zijn aftreden afgelopen januari kwam zo’n half jaar nadat er uit een onafhankelijk onderzoek van het AMFI bleek dat er op de school een onveilige cultuur heerste. De directeur beloofde met de bekendmaking van de onderzoeksresultaten voor verbetering, maar besloot in januari toch dat hij met zijn achtergrond niet de aangewezen persoon was om zulke veranderingen in werking te stellen. Sindsdien leidt er een interim-directeur. Studenten eisten naar aanleiding van het onderzoek al eerder het vertrek van Reynders.

HvA decaan Frank Kresin deelt aan Het Parool mee de reactie van Asva ‘betreurenswaardig’ te vinden en benadrukt zijn waarde voor de vernieuwing van AMFI: ´´Hij verdient alle waardering voor zijn betrokkenheid en inzet. Daarnaast verdient hij respect voor het feit dat hij ziet wat er nu nodig is bij AMFI.´´