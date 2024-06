Fabienne Chapot is zakenvrouw van het jaar

Fabienne Chapot neemt de internationale ‘Bold Woman Award’ mee naar huis. Het Bold-programma, gelanceerd door Veuve Clicquot, viert succesvolle vrouwelijke ondernemers met een positieve impact op de samenleving.

Chapot richtte haar merk op in 2006 in Amsterdam, oorspronkelijk als een accessoiremerk genaamd Fab. In 2016 introduceerde ze ready-to-wear onder haar eigen naam: Fabienne Chapot. Na deze rebranding is het merk een begrip geworden in de modewereld.

Het merk heeft een wereldwijd distributienetwerk met meer dan 1000 verkooppunten en 11 boetieks. In mei dit jaar mocht het merk een B Corp-certificering in ontvangst nemen voor zijn duurzaamheidsinspanningen in de modeindustrie.

Fabienne Chapot SS25 Credits: Fabienne Chapot

Chapot, benoemt tot zakenvrouw van het jaar, reageert in een persbericht: “Het is een enorme eer om de Bold Woman Award van Veuve Clicquot te ontvangen. Ik hoop vrouwen te inspireren om hun dromen na te jagen en vol te houden, zelfs in moeilijke tijden,” aldus Chapot.

Voor de SS25-collectie wil het merk een nieuwe weg inslaan. “Design en marketing,” zo meldt het persbericht, “zullen nauwer dan ooit samenkomen. De collectie krijgt meer diepgang."

"We zullen minder prints brengen, maar behouden ons herkenbare DNA. Dit zie je terug in vernieuwende technieken en materialen zoals kant, linnen, denim en jersey,” zegt Chapot. Het doel is om veertig procent verantwoorde materialen te gebruiken, te weten: gerecycled katoen, ECOVERO en Circulose.