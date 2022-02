FD Talenten 2022: Michael Musandu, medeoprichter Lalaland en Amber Jae Slooten, medeoprichter The Fabricant

Michael Musandu, medeoprichter Lalaland en Amber Jae Slooten, medeoprichter The Fabricant mogen zich tot de FD Talenten 2022 rekenen, zo maakte het Financieele Dagblad dit weekend bekend.

Lalaland gebruikt Artificial Intelligence (AI) om fotorealistische menselijke modemodellen voor modemerken en retailers te ontwikkelen. Met behulp van deze technologie kunnen merken hun collecties op verschillende modellen tonen, die overeenkomen met de uiterlijke kenmerken van hun klanten. Het bedrijf werd in 2019 opgericht door de in Zimbabwe geboren Michael Musandu, de Litouwse Ugnius Rimša en de Nederlandse Harold Smeeman. In januari jl won Amsterdamse start-up de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. Diezelfde maand stond Lalaland op de tech beurs CES in Las Vegas. Daar onthulde het bedrijf een NFT. Daarover zei Smeeman destijds in een persbericht: "De release van onze NFT is een prachtig moment, want hiermee openen we nieuwe mogelijkheden en waarde voor NFT's, evenals een nieuw distributiekanaal voor onze virtuele modemodellen in de metaverse." Lalaland werd eerder als als enige Nederlandse startup geselecteerd voor de ‘Google for Startups Black Founders Fund’.

The Fabricant werd in 2017 opgericht als digitaal modehuis. De oprichters, Kerry Murphy (CEO), Amber Slooten (creatief directeur) en Adriana Hoppenbrouwer (CCO), hebben als missie om een mode-industrie te ontwikkelen met alleen maar digitale kleding die alleen data ‘verspilt en verbeeldingskracht exploiteert’. The Fabricant heeft in 2019 bij een groot publiek bekendheid geworven door een digitale couturejurk te verkopen voor 9500 dollar. Het bedrijf won recent de Dutch Design Award 2021 in de categorie fashion en haalde het in oktober jl tot de top tien van Europese startups van Emerce. Ook haalde het vorig jaar een kapitaalinjectie binnen.

FD Talenten is een jaarlijkse special van FD Persoonlijk, het weekendmagazine van Het FD. Kandidaten onderscheiden zich met onderscheidende en vernieuwende diensten of producten. Ze hebben minimaal één aantoonbare prestatie geleverd, zoals een succesvol prototype gemaakt, een belangrijke prijs gewonnen of een investering binnengehaald, zo luidt een aantal eisen, aldus het FD.

Beeld: Lalaland wint Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, via Lalaland