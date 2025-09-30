'Fendi bereidt zich voor op de komst van Maria Grazia Chiuri als creatief directrice'

De benoeming van Maria Grazia Chiuri tot creatief directrice van luxemerk Fendi is nog niet officieel bevestigd door eigenaar LVMH. Toch lijkt haar komst een feit. Dit volgens goed geïnformeerde bronnen zoals Merle Ginsberg (WWD, Harper’s Bazaar, Rolling Stone, The New York Times Magazine, etc.), die schrijft: “Alles is goed, het is nieuw voor voormalig Dior-ontwerpster Maria Grazia Chiuri – de gloednieuwe creatief directrice van Fendi. Dat duurde niet lang. Fendi heeft een Italiaanse nodig”.

Ook Aeworld magazine schrijft: “Maria Grazia Chiuri is de nieuwe creatief directrice van Fendi. De ontwerpster is een van de meest invloedrijke en revolutionaire vrouwen in de hedendaagse mode.” Deze uitspraken zijn op het moment van publicatie ook in andere bronnen te vinden.

Dit nieuws komt op het moment dat Silvia Venturini Fendi de artistieke leiding van het Italiaanse modehuis verlaat.

Maria Grazia Chiuri: de carrière van een vrouw die strijdt voor vrouwen in de mode

Voor Maria Grazia Chiuri zou dit nieuws een terugkeer naar haar roots betekenen. Ze begon in 1989 bij Fendi op de accessoireafdeling. Daar ontmoette ze Pierpaolo Piccioli (nu creatief directeur van Balenciaga), met wie ze een creatief duo vormde. Samen droegen ze bij aan de bekendheid van de iconische Baguette-tas, een ontwerp van Silvia Venturini Fendi.

In 1999 stapte het duo over naar Valentino, aanvankelijk voor de accessoires. In 2008 werden ze co-creatief directeuren na het vertrek van Valentino Garavani.

In 2016 volgde ze Raf Simons (nu bij Prada) op als creatief directrice van de damescollecties van Dior. Ze was de eerste vrouwelijke creatief directrice bij Dior. Haar stijl kenmerkt zich door feministische mode, met de slogan “We Should All Be Feminists” en een al even iconisch T-shirt met de tekst ‘no, no, no’. Dit alles tijdens de opkomst van de #metoo-beweging.

Ze bleef bij Dior tot mei 2025, toen ze haar vertrek aankondigde en de positie vrijmaakte voor Jonathan Anderson.

Haar carrière is voorbeeldig, maar de overdracht van het stokje kan ook verklaard worden door haar gelijkenis met Silvia Venturini Fendi. Dit zou haar – onder voorbehoud – de nieuwe creatief directrice van Fendi maken.