FKA Twigs reageert op verbod Calvin Klein-campagnebeeld: ‘dubbele standaarden’

FKA Twigs verdedigt het campagnebeeld van Calvin Klein die in het VK verboden is. De advertentie werd als "te seksualiserend" bestempeld door de Advertising Standards Authority (ASA), de onafhankelijke Britse toezichthouder op reclame in alle media. Het beeld toont FKA Twigs in een open spijkeroverhemd, waarbij de zijkant van haar billen en de helft van een borst te zien is. De bijbehorende tekst luidt: "Calvins or nothing".

De ASA oordeelde dat "de compositie van de afbeelding de aandacht van de kijkers vestigde op het lichaam van het model in plaats van op de geadverteerde kleding". De "fysieke kenmerken" van FKA Twigs werden "gepresenteerd als een stereotiep seksueel object,” zo oordeelde het instituut. Maar de ster is het niet eens met de reclamewaakhond.

In een Instagrambericht deelt ze: "Ik zie niet de 'stereotiepe seksuele object' die ze me hebben genoemd. Ik zie een prachtige sterke vrouw van kleur wiens ongelooflijke lichaam meer pijn heeft overwonnen dan je je kunt voorstellen.” Ook laat ze weten het beeld te hebben vergeleken met andere campagnes. "In het licht van het beoordelen van andere campagnes van dit soort, kan ik niet anders dan het gevoel hebben dat er hier sprake is van dubbele standaarden,” laat ze weten.

“Ik ben trots op mijn fysieke gesteldheid" - ze gaat verder met het benoemen van bekende vrouwen uit de geschiedenis die zijn bekritiseerd omdat ze hun sensualiteit op beeld hebben omarmt - “en hanteer de normen van vrouwen zoals Josephine Baker, Eartha Kitt en Grace Jones die barrières hebben doorbroken.”

Calvin Klein verdedigde zijn advertentie, die voor het eerst te zien was in april vorig jaar, en zei dat het vergelijkbaar was met advertenties die ze al jaren in het VK uitbrengen. Het modebedrijf beschreef de Britse zangeres en danseres als een "zelfverzekerde en krachtige vrouw" en benadrukte dat ze had samengewerkt met het bedrijf om de afbeelding te produceren en deze had goedgekeurd vóór publicatie.

Twee mensen hadden geklaagd dat de beelden "te seksueel getint" waren, beledigend en onverantwoordelijk omdat ze vrouwen objectiveren en ongepast worden weergegeven.

De klachten waren ook gericht op twee posters uit dezelfde campagne met model Kendall Jenner. Maar de ASA oordeelde dat de posters zich niet "op een manier op het lichaam van Jenner richtten die haar als een seksueel object portretteerde" en “het niveau van naaktheid was niet meer dan men zou verwachten voor een lingerie advertentie."