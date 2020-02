Forever 21 benoemt nieuwe CEO

De nieuwe eigenaren van moderetailer Forever 21 hebben voormalig H&M-leidinggevende Daniel Kulle aangesteld als nieuwe CEO. Dat meldt moederbedrijf Authentic Brands Group in een persbericht.

Kulle zal zich in zijn nieuwe functie gaan richten op het moderniseren van Forever 21, aldus Authentic Brands Group. Zo zal Kulle verantwoordelijk zijn voor het herzien van de belangrijkste productcategorieën, het integreren van het assortiment in de online en offline winkelervaring, en de uitbreiding van de duurzaamheidsinitiatieven van het fast fashion merk.

Kulle werkte zo’n twintig jaar lang bij het Zweedse H&M. Meest recentelijk was hij daar strategisch adviseur voor voormalig CEO Karl-Johan Persson. “Daniel is een gerespecteerd, vooruitstrevend leidinggevende in de mode, en wij zijn erg blij hem in het team te mogen verwelkomen,” verklaart Jamie Salter, oprichter, voorzitter en CEO van Authentic Brands Group, in het bericht.

Lees ook: Forever 21 vraagt uitstel van betaling aan

Beeld: Daniel Kulle, via Authentic Brands Group