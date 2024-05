Frank Abbenhuis wordt international sales manager bij J.C. Rags

Modemerk J.C. Rags heeft een nieuwe international sales manager. Frank Abbenhuis is aangesteld in de functie door J.C.Rags moederbedrijf Atrium House of Brands, zo is te lezen in een persbericht.

Abbenhuis heeft eerder gewerkt bij merken No Excess, Jack & Jones en Mexx. Ook is hij de mede-oprichter van de merken Bickley+Mitchell en Witloft.

“J.C. Rags heeft duidelijke stappen vooruit gezet, en ik ben er dan ook van overtuigd dat het merk nationaal en internationaal kunnen uitbreiden”, aldus Abbenhuis in het bericht. “Bovendien is dit een geweldige kans om samen met Arthur [Feenstra, red.] de komende jaren ook een team dat dedicated op J.C. Rags zit te gaan neerzetten. Kortom: ik heb er ontzettend veel zin in!”