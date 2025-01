Franse overheid eert Demna Gvasalia voor zijn impact op mode en cultuur

Demna Gvasalia, creatief directeur van Balenciaga, krijgt de titel "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres". De Franse minister van Cultuur erkent hiermee zijn impact op mode en cultuur, zo meldt Business of Fashion.

Tijdens de uitreikingsceremonie staat niet alleen Gvasalia’s carrière centraal, maar ook de ontwikkeling van mode als kunstvorm. François-Henri Pinault, CEO van Kering (moederbedrijf van Balenciaga), prijst tijdens de ceremonie zijn innovatieve en grensverleggende stijl.

Gvasalia, geboren in 1981 in Georgië, staat bekend om zijn gedurfde ontwerpen. Na zijn studie in Antwerpen werkt hij bij Maison Margiela en Louis Vuitton. Sinds 2015 leidt hij Balenciaga en zet hij het merk opnieuw op de kaart.

Zo brengt Balenciaga onder Gvasalia's creatieve leiding in 2020 couture terug, na een pauze van 50 jaar. “Het is mijn creatieve en visionaire plicht om couture terug te brengen. (...) Couture staat boven trends. Het is een uitdrukking van schoonheid van het hoogste esthetische en kwalitatieve niveau," aldus Gvasalia in een persbericht.