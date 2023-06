Global Fashion Group benoemt nieuwe CFO

Alweer een nieuwe aanstelling bij Global Fashion Group (GFG): Helen Hickman treedt in de schoenen van Matthew Price als Chief Financial Officer en treedt daarmee toe tot het Executive Team, zo maakt GFG bekend in een persbericht. Hickman treedt per 14 augustus in haar nieuwe rol.

Hickman werkt al meer dan zeven jaar voor GFG en zat eerst op de stoel als directeur van de financiële afdeling. Ze speelde een belangrijke rol bij het opbouwen van de financiële afdeling van de modegroep, het voorbereiden van de beursgang en het toezicht houden op de kernverantwoordelijkheden van de CFO op het gebied van accounting, controlling en FP&A.

“Ik ben erg blij dat ik benoemd bent tot CFO en het stokje overneem van Price”, aldus Hickman in het persbericht. “Ik heb het genoegen gehad om samen te werken met een zeer professioneel en divers financieel team bij GFG en ik kijk ernaar uit om mijn kennis van onze wereldwijde activiteiten toe te passen op onze strategische en financiële prioriteiten in samenwerking met het Executive Team.”

Nu Hickman in de schoenen van Price treedt, betekent dat dat Price het bedrijf gaat verlaten om nieuwe professionele kansen na te streven.