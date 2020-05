Golden Goose benoemt voormalig Chanel-directeur Maureen Chiquet tot voorzitter

Het Italiaanse luxe streetwear-merk Golden Goose heeft de voormalig CEO van Chanel, Marueen Chiquet, benoemd tot nieuwe voorzitter. Dat melden internationale media, waaronder WWD. Chiquet vervangt de huidige voorzitter Patrizio Di Marco, voorheen CEO bij Gucci. Ze zal samenwerken met Silvio Campara, die sinds 2018 CEO is bij Golden Goose.

De aanstelling van Chiquet illustreert de intentie van Golden Goose om zich in de luxesector te positioneren. Op dit moment is tachtig procent van de omzet van het merk afkomstig uit de verkoop van leren schoenen. Het merk maakt al zijn collecties in Italië; de grootste afzetmarkt is de Verenigde Staten.

Chiquet begon haar carrière bij L’Oréal, en schoof vervolgens door naar Gap, waar ze verantwoordelijk was voor de lancering van Old Navy en voorzitter was van Banana Republic. Ze maakte een sprong naar de luxesector toen ze werd aangesteld als voorzitter en COO bij Chanel, waar ze vervolgens van 2007 tot 2016 CEO was.

De voormalige eigenaar van Golden Goose, de Carlyle Group, schatte het Venetiaanse bedrijf op een waarde van 400 miljoen euro. In februari verkocht de Carlyle Group zijn meerderheidsbelang in Golden Goose aan Permira, eigenaar van onder meer Dr. Martens, voor een bedrag van bijna 1,3 miljard euro. De overname zal in juni waarschijnlijk rond zijn.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman.