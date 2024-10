Gucci benoemt Louis Vuitton-veteraan als CCO

Gucci heeft Cayetano Fabry benoemd tot Chief Commercial Officer van het bedrijf, zo laat hij weten op LinkedIn. Fabry waait over van Saint Laurent, waar hij in zijn meest recente functie als voorzitter van de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) op de stoel zat.

Fabry deelt op LinkedIn: “Ik ben blij om te delen dat ik een nieuwe positie bij Gucci bekleed.” Naast EMEA-voorzitter van Saint Laurent te zijn geweest, is de nieuwe CCO van Gucci een echte Louis Vuitton-veteraan. Hij werkte maar liefst 16 jaar voor dit Franse modemerk.

Hij begon in 2004 als verkoop- en voorraadmedewerker en klom op naar steeds hogere functies. Zo werd hij in 2009 directeur van Galeries Lafayette en werd hij in 2016 directeur van de Italiaanse activiteiten van Louis Vuitton. In zijn laatste positie bij het Franse modemerk zat hij op de stoel als Managing Director voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika.

Fabry wordt tot CCO benoemt in een uitdagende tijd voor Gucci. Het moederbedrijf, Kering, zag in het eerste helft van dit boekjaar de omzet met 11 procent teruglopen, waarbij de omzet van Gucci het hardst daalde: met 18 procent naar 4,09 miljard euro.