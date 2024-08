Haglöfs benoemt Martin Daniels als nieuwe CEO

Het Zweedse outdoormerk Haglöfs heeft Martin Daniels per augustus 2024 benoemd tot Chief Executive Officer (CEO). Dit meldt het bedrijf in een persbericht aan FashionUnited.

Daniels brengt aanzienlijke ervaring mee op het gebied van productontwikkeling, merkstrategie en handelsconcepten. In de afgelopen tien jaar was hij een belangrijke kracht bij Synsam, de vooraanstaande optische retailer in Scandinavië, waar hij de rol van plaatsvervangend CEO vervulde. Daarvoor was hij senior consultant bij Boston Consulting Group in zowel Stockholm als New York, waar hij bedrijven adviseerde over strategie en bedrijfsontwikkeling.

Haglöfs, opgericht in 1914, staat bekend om zijn hoogwaardige outdooruitrusting en zijn toewijding aan het bevorderen van een gezond outdoorleven. Het merk is actief in 28 landen.

Tom Pitts, interim Co-CEO van Haglöfs, zegt over de nieuwe aanstelling: "We zijn erg blij dat Martin bij ons komt. Zijn ervaring in innovatie en bedrijfstransformatie zal ons helpen om onze sterke punten verder uit te bouwen en Haglöfs naar nog groter succes in de outdoorbranche te leiden."

Daniels volgt Fredrik Ohlsson op, die vijf jaar lang de leiding had over Haglöfs. Tijdens de overgangsperiode werden Daniel Tseung en Tom Pitts, aangesteld als co-CEO's.