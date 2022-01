Herdenking voor overleden modefiguur André Leon Talley in de lente

Een kleine week na het overlijden van André Leon Talley kondigt zijn familie nu aan dat er een herdenking gehouden zal worden voor het bekende modefiguur. De herdenking zal in de lente gehouden worden, ‘de favoriete tijd van het jaar van André’, aldus een officieel persbericht.

In het bericht van de familie wordt ook onthuld dat Talley is overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Hij overleed op 18 januari op 73-jarige leeftijd.

André Leon Talley was creatief directeur en modejournalist. Onder het grote publiek werd hij bekend dankzij zijn verschijningen in America’s Next Top Model. Hij was de eerste mannelijke Afro-Amerikaanse creatief directeur van de Amerikaanse Vogue en schreef voor Vanity Fair, HG, Interview, Ebony en Women’s Wear Daily en was de editor bij Numero Rusland.