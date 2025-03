Het onderzoek naar de dood van Mango-oprichter, Isak Andic, is heropend

De rechter van de rechtbank van eerste aanleg en instructie nummer 5 van Martorell heeft besloten het onderzoek naar de dood van Isak Andic, oprichter van Mango, te heropenen. Andic overleed op 14 december 2024. Hoewel de belangrijkste hypothese een ongeval blijft, is de beslissing genomen vanwege de noodzaak om nieuwe technische rapporten aan het dossier toe te voegen. Aanvankelijk werd de zaak in januari gesloten na het onderzoek door de Mossos d'Esquadra, die concludeerden dat de dood het gevolg was van een val van 150 meter terwijl Andic met zijn zoon, Jonathan Andic, aan het wandelen was in Montserrat.

De heropening heeft de speculatie over een mogelijke niet-accidentele doodsoorzaak nieuw leven ingeblazen, hoewel bronnen dicht bij het onderzoek benadrukken dat er geen bewijs is om dit te ondersteunen. Er zijn echter bepaalde inconsistenties geconstateerd in de verklaringen van Jonathan Andic, de enige ooggetuige, waardoor onderzoekers hem meerdere keren hebben ondervraagd en de procedure hebben verlengd. De voorbereiding van deze aanvullende rapporten heeft de definitieve afsluiting van de zaak vertraagd, maar hun opname in het dossier is een standaardprocedure in onderzoeken van dit type.

Zolang de zaak open blijft, heeft Andic besloten zich terughoudend op te stellen in het management van Mango en de leiding over te laten aan Toni Ruiz, de huidige CEO en aandeelhouder van het bedrijf. De definitieve afronding van het onderzoek en de officiële voorlezing van het testament van Isak Andic zouden het begin kunnen markeren van een nieuwe reorganisatie binnen het bedrijf, met de mogelijke terugkeer van meer familieleden of de consolidatie van Jonathan Andic als voorzitter van de raad van bestuur.