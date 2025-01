Mango CEO Toni Ruiz benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur

Toni Ruiz, de CEO van het spaanse modebedrijf Mango, is nu ook benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij volgt oprichter en eigenaar Isak Andic op, die in december vorig jaar onverwachts overleed bij een ongeluk in de bergen. Dit meldt het bedrijf in een persbericht.

Jonathan Andic, de zoon van oprichter Isak, wordt vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, terwijl de twee dochters van Andic, Judith en Sarah Andic, de rollen van voorzitter en vicevoorzitters van Mango MNG Holding SAU, het moederbedrijf van Mango, op zich nemen.

Daarnaast benoemt de Raad van Bestuur Manel Adell als nieuw onafhankelijk bestuurslid van Punto Fa SL (handelend onder de naam Mango). Adell heeft ruime ervaring in multinationals en was eerder CEO van Desigual.

Sinds Toni Ruiz in 2015 bij Mango is begonnen, heeft het bedrijf indrukwekkende groei doorgemaakt en zijn financiële stabiliteit versterkt. In 2023 werd een recordomzet van meer dan 3,1 miljard euro behaald. Ruiz bezit zelf 5 procent van de aandelen.

Ruiz bedankt de familie Andic, de Raad van Bestuur en het Mango-team voor hun vertrouwen. "Mango is sterker dan ooit, met een duidelijke koers en veel groeikansen", zegt hij. Hij is vastbesloten het bedrijf verder naar de top te leiden.

De Raad van Bestuur van Mango (Punto Fa SL) bestaat nu uit Toni Ruiz, Jonathan Andic, en vier andere uitvoerende bestuursleden, samen met vijf onafhankelijke leden, waaronder Manel Adell. Het bedrijf wordt verder geleid door een stuurcomité van elf managers, met Toni Ruiz als CEO.