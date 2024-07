Highsnobiety breidt uit naar de Spaanstalige markt met nieuwe leidinggevende rollen

Highsnobiety breidt uit naar de Spaanstalige markt met nieuwe benoemingen voor een geheel nieuwe tak. De uitbreiding moet de intercommunicatie en inspiratie tussen Spanje, Latijns-Amerika en de Amerikaanse Hispanics/Latinx gemeenschap bevorderen. Dit laat het bedrijf weten in een persbericht. De strategie “onderstreept Highsnobiety's toewijding aan het omarmen van diversiteit en het bevorderen van zinvolle verbindingen met het Hispanic publiek,” zegt Highsnobiety-oprichter David Fischer, die hiervoor nieuwe benoemingen aankondigt.

Highsnobiety benoemt Guillem Gallego als Vice President (VP) en General Manager (GM) Iberia en Andrés Reymondes als VP en GM voor US Hispanic en Latin America. Beiden hebben relevant werkervaring. De Catalaanse Gallego was recentelijk werkzaam als Senior Vice President bij de Europese partner van Reebok-eigenaar Authentic Brands Group en Chief Marketing Officer bij Desigual. Daarvoor werkte Gallego meer dan 15 jaar bij Nike. Reymondes, is een geboren Argentijn, zit al twintig jaar in het vak. Hij werkte onder meer bij Vice Media als General Manager van Vice Iberia, US Hispanics en LATAM (Latin America), evenals bij bedrijven als Benetton en Bloomberg Media.

Guillem Gallego, vice president, general manager Iberia en Adrés Reymondes, vice president, general manager US Hispanic en Latin America. C Credits: Highsnobiety

Highsnobiety is in 2005 opgericht door CEO David Fischer. Het is een wereldwijd bedrijf met het hoofdkantoor in Berlijn en kantoren in Amsterdam, New York, Los Angeles, Londen, Parijs, Milaan en Tokio.