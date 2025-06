Hoe een Maastrichts droomhuis Kiki Niesten verleidde tot ‘K ik i voor iedereen’

Er waren geen plannen voor een derde winkel, maar de liefde voor een Maastrichts pand veranderde de planning. Ondernemer Kiki Niesten opende recent ‘K ik i voor iedereen’ (uit te spreken als ‘ik voor iedereen’) in het pand tegenover haar andere twee winkels. Een lager geprijsd assortiment moet de winkel toegankelijker maken.

“Er waren absoluut geen plannen”, zo vertelt Niesten telefonisch. “Onze grote winkel en de tweede winkel, Kiki’s Stocksale, doen het heel goed. Ze hebben elk hun eigen klantenkring.” Maar toen het pand aan Stokstraat 29 vrijkwam, begon het toch te kriebelen. “Het heeft mooie hoge ramen aan de voor- en achterkant.” Het is het voormalig woonhuis (plus studio) van binnenhuisarchitect Herman Zeekaf. Het winkelpand heeft een vier meter hoog plafond en een kenmerkende stalen wenteltrap in het midden. “Wat zouden we kunnen doen?”

Toen kwam dat ene pand voorbij: Kiki Niesten over haar onverwachte derde winkel

Er werd besloten een winkel met een toegankelijker assortiment te openen. In het geval van Kiki Niesten betekent dat Sofie D’Hoore, Flore Flore,, Kassl Editions, Dries van Noten, Wandler, Closed, Aspesi en Extreme Cashmere. Het betekent dus niet dat Niesten opeens naar het laag- of midden-segment is gestapt. “Met sommige merken werkten we al langer samen, maar deden het in onze grote winkel minder goed. Veel mensen komen bij ons voor een speciale gelegenheid.” Items die nu naar ‘K ik i voor iedereen’ zijn verhuisd, zijn bijvoorbeeld jeans, maar ook handtassen.

De nieuwe winkel kan nog niet bestempeld worden als conceptstore, maar is wel ‘concept-achtig’, zo laat Niesten weten. Zo zijn er verschillende geurlijnen en een selectie boeken toegevoegd. “Het was de intentie om een volledig andere doelgroep aan te spreken, maar je merkt dat er toch kruisbestuiving is. Vrouwen die bij Kiki Niesten een set kopen, gaan bijvoorbeeld met hun dochters nu naar ‘K ik i voor iedereen’.” Dat de opzet werkt, blijkt uit het aantal bezoekers dat de winkel trekt. “Als er tien mensen binnenkomen bij Kiki Niesten, dan bezoeken er veertig ‘K ik i voor iedereen’.

Door het lichte open interieur van ‘K ik i voor iedereen’ ontstond de wens om ook de winkel op Stokstraat 28-30-32 een make-over te geven. Die winkel wordt op dit moment verbouwd.