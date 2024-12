Hoe moet Mango verder na overlijden van oprichter Isak Andic?

Madrid – Het plotselinge overlijden van Isak Andic , oprichter en niet-uitvoerend voorzitter van Mango, is de grootste en meest diepgaande uitdaging voor de Spaanse modemultinational sinds Andic, samen met zijn broer Nahman Andic, het bedrijf in 1984 oprichtte. Een uitdaging vol onzekerheden, waarbij het nog onduidelijk is wie zijn positie als voorzitter van het bedrijf en de raad van bestuur zal innemen, en wie de leiding zal nemen in dit nieuwe hoofdstuk voor Mango.

2024 had een nieuw succesvol jaar moeten worden voor de Spaanse modemultinational, en dat was het ook. Na het boekjaar 2023 te hebben afgesloten met een recordomzet van € 3,1 miljard (een stijging van 15,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar) en een verdubbelde nettowinst van € 172,1 miljoen, begon de viering van het 40-jarig jubileum. CEO Toni Ruiz noemde de resultaten destijds "de beste in de geschiedenis van het bedrijf". Deze recordcijfers, een weerspiegeling van de successen van de afgelopen jaren, met name na het einde van de coronapandemie, wilde het management van de Spaanse modemultinational verder stimuleren met een nieuw strategisch plan voor de periode 2024-2026. Een routekaart gericht op het stimuleren van de internationale expansie van Mango, de omzetgroei, de winstgevendheid en de invloed op de wereldwijde modemarkt.

Tegelijkertijd moest het de eerste 40 jaar van het bedrijf vieren en de basis leggen voor een nieuwe periode van exponentiële groei en voor de middellange termijn van het businessmodel. Deze ambities werden ondersteund door de vier pijlers van het plan, "Elevate", "Expand", "Earn" en "Empower", en door de professionalisering van de raad van bestuur die Isak Andic doorvoerde. De raad van bestuur werd in maart 2024 uitgebreid van vier naar negen leden, waaronder vier onafhankelijke bestuurders. Tegelijkertijd deed Andic via een kapitaalverhoging afstand van 5 procent van de aandelen, die hij overdroeg aan Toni Ruiz. Dit werd gezien als een blijk van vertrouwen en waardering voor zijn diensten, en als een investering in de toekomst, waarbij Ruiz aan het hoofd van het bedrijf zou blijven.

Met deze beslissingen op administratief en kapitaalniveau leken de intenties van Andic duidelijk, en in diezelfde richting had hij zich de afgelopen maanden uitgesproken. Hij koos duidelijk voor een geprofessionaliseerd model voor Mango, waarbij het management, nu onder leiding van Ruiz en in de toekomst van een andere CEO, niet afhankelijk hoefde te zijn van het bezit van een meerderheid van het aandelenkapitaal. Andic behield de resterende 95 procent via de holding Punta Na Holding. Dit percentage zal nu, na zijn overlijden, worden verdeeld onder zijn erfgenamen, volgens zijn testament. Naar verwachting zal het grootste deel van zijn bezittingen, inclusief de Mango-aandelen, worden verdeeld onder zijn drie kinderen uit zijn eerste huwelijk met Neus Raig: Jonathan, Judith en Sara. Van hen heeft alleen Jonathan tot nu toe een positie in de raad van bestuur en is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Mango Man-lijn. Daarom wordt ervan uitgegaan dat Jonathan Andic de plaats van zijn vader als niet-uitvoerend voorzitter van Mango zal innemen, na een noodzakelijke herstructurering van de raad van bestuur. Het is niet uitgesloten dat andere leden van de familie Andic een actievere, maar niet-uitvoerende, rol in het bedrijf zullen gaan spelen.

Een onzekere opvolging

Uitgaande van deze informatie lijkt alles, in afwachting van de lezing van het testament, goed geregeld te zijn voor een corporate governance zoals bij andere grote, met name beursgenoteerde, modemultinationals. Een meerderheid van het aandelenkapitaal is in handen van een grote investeerder, terwijl het management geprofessionaliseerd is en onder leiding staat van een ervaren bestuurder. In het geval van Mango zouden deze rollen momenteel worden vervuld door de familie Andic, naar verwachting onder leiding van Jonathan Andic, en Toni Ruiz als CEO en minderheidsaandeelhouder.

Dit zou alle twijfel en onzekerheid over de toekomst van de modemultinational wegnemen, ware het niet voor twee belangrijke omstandigheden. Ten eerste, hoewel Andic een niet-uitvoerende rol had, bepaalde hij nog steeds de koers van het bedrijf en de nieuwe uitdagingen, die Ruiz vervolgens probeerde te realiseren. Ten tweede behaalde Jonathan Andic, die werd opgeleid om het management van Mango over te nemen, net als zijn vader, teleurstellende resultaten toen hij aan het hoofd van het bedrijf stond.

Deze twee belangrijke kwesties vormen de grote onzekerheden over de prestaties van Mango op de korte en middellange termijn na het tragische overlijden van Isak Andic. Ruiz erkende enkele weken geleden, toen hij de "Business Leader of the Year"-prijs ontving van de Spaans-Amerikaanse Kamer van Koophandel, dat "Mango het verhaal is van de visie van Isak Andic, onze oprichter en niet-uitvoerend voorzitter". "De visie om een wereldwijd merk te creëren dat mode toegankelijk maakt voor de wereld, begon met de opening van de eerste Mango-winkel aan de Paseo de Gracia in Barcelona in 1984", aldus Ruiz. Zijn "ondernemersmentaliteit, internationale visie en open geest" inspireerden deze visie. "Deze principes, die nauw verbonden zijn met onze waarden, hebben ons door de geschiedenis van Mango geleid en ons geholpen recordresultaten te behalen", zoals vorig jaar, toen "we voor het eerst meer dan € 3,1 miljard aan omzet behaalden en een nieuw tijdperk van groei ingingen". Deze impuls, net als de prijs voor Ruiz, werd gevoed door dezelfde ondernemersmentaliteit en strategische visie van Isak Andic. Deze visie, gecombineerd met zijn jarenlange ambitie om een winkel aan Fifth Avenue in New York te openen, leidde tot een van Mango's belangrijkste strategische doelen: de aanwezigheid in de Verenigde Staten uitbreiden en consolideren. Dit laat zien hoe de visie en de hand van Andic tot op de dag van vandaag de weg hebben gewezen voor Mango.

Hoewel het nog niet bevestigd is, wijst alles erop dat Jonathan Andic de plaats van zijn vader als nieuwe niet-uitvoerend voorzitter van Mango zal innemen, volgens het model van multinationals zoals Inditex. Naast het onmetelijke, menselijke, emotionele en zakelijke verlies dat het overlijden van Isak Andic met zich meebrengt, is er onzekerheid over de rol van Andic junior in het topmanagement. Hij was al CEO in 2014. Na in 2005 bij Mango te zijn gekomen, werd hij in 2012 benoemd tot adjunct-voorzitter, naast zijn vader, en begon hij in 2014 als CEO aan een nieuw hoofdstuk voor de Spaanse modemultinational. Hiervoor stelde hij zijn eigen team samen, wat leidde tot het ontslag van enkele topmanagers en vertrouwelingen van Isak Andic. Die begon, in de veronderstelling dat de toekomst van het bedrijf in goede handen was, aan een "gouden pensioen" - hij probeerde zich al in 2009 terug te trekken om de wereld rond te zeilen met zijn zeilboot, de Nirvana, maar moest terugkeren vanwege dalende winsten - ver weg van de dagelijkse besluitvorming.

In Jonathan Andics eerste jaar als CEO sloot Mango 2014 af met een omzet van 2 miljard euro (dankzij een stijging van 9,3 procent), maar met een winstdaling tot 107 miljoen (min 11 procent). 2015 was veel slechter: ondanks een omzetstijging tot 2,3 miljard (plus 15,3 procent) daalde de nettowinst tot slechts 4 miljoen (min 96 procent). In 2016 liepen de verliezen verder op: de omzet daalde tot 2,3 miljoen (-2,87 procent) en de winst sloeg om in een verlies van 61 miljoen euro.

Door deze snelle achteruitgang besloot Andic senior het management te professionaliseren en Jonathan terug te zetten naar de leiding van Mango Man, die hij eerder had bekleed. In deze turbulente periode kwam Toni Ruiz naar voren als een belangrijke figuur binnen het management van Mango. Hij kwam in 2015 over van Leroy Merlin als financieel directeur, om de ontspoorde financiën te beheersen. In april 2016 werd de raad van bestuur geherstructureerd, wat resulteerde in het vertrek van Jonathan Andic als CEO en de benoeming van Ruiz tot nieuwe sterke man, niet alleen als financieel directeur, maar ook als bestuurslid. Hij vulde de vacature die Enric Casi, CEO voor Jonathan Andic, in maart had achtergelaten. Ruiz promoveerde in 2018 tot algemeen directeur en werd uiteindelijk in maart 2020 CEO. Deze positie werd versterkt door Isak Andics beslissing om hem 5 procent van het aandelenkapitaal te geven. Naar verwachting zal hij nu, na het overlijden van Isak Andic, in deze functie worden bevestigd, als de erfgenamen de professionaliseringsstrategie van de oprichter voortzetten.

Nieuwe uitdagingen en doelen voor 2026

Wat de erfgenamen ook besluiten, het overlijden van Isak Andic markeert een keerpunt voor Mango. Of het nu kiest voor een duale leiding, met een niet-uitvoerende voorzitter uit de familie Andic en een geprofessionaliseerd management, of voor één leider die zowel voorzitter als CEO is - waarbij opgemerkt moet worden dat Jonathan Andic nu niet dezelfde is als 10 jaar geleden - het bedrijf zal de huidige uitdagingen en strategieën moeten blijven aanpakken. Ze zullen dit moeten doen zonder de strategische visie van de oprichter en zullen zelf het volgende strategische plan moeten ontwikkelen, dat vanaf 2026 van kracht wordt.

Tegen die tijd, als alle doelen zijn behaald, moet Mango een omzetgroei van 3.1 miljard naar meer dan 4 miljard (+28,87 procent) realiseren. Bijna 1 miljard meer omzet, via fysieke en digitale kanalen, en ondersteund door een grotere diversificatie van inkomstenbronnen. De afhankelijkheid van damesmode, goed voor 81 procent van de omzet in 2023, moet afnemen, terwijl de omzet van Man (11 procent) en Kids & Teen (8 procent) moet toenemen. Om deze omzetgroei en diversificatie te realiseren, zal het bedrijf zich baseren op de vier pijlers van het strategische plan, gepresenteerd begin maart, en met name op "Expand". Dit houdt in dat er tussen 2024 en 2026 meer dan 500 nieuwe winkels worden geopend, vooral voor nieuwe lijnen zoals Teen. In 2026 moet het bedrijf meer dan 3.000 winkels hebben, tegenover meer dan 2.700 eind 2023.

De expansiestrategieën in belangrijke strategische markten zoals Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, India, Canada en de Verenigde Staten zijn opmerkelijk. In het Verenigd Koninkrijk plantte Mango voor 2024 de opening van 20 nieuwe verkooppunten. In Italië zal het eind 2024 bijna 15 nieuwe winkels, zowel eigen als franchise, hebben, waarmee het totaal boven de 100 komt. In de Verenigde Staten, volgens de visie van Isak Andic, wil Mango het land, nu al in de top 5 van grootste markten, eind 2026 in de top 3 krijgen qua omzet. De opening van de flagshipstore aan Fifth Avenue in New York in mei 2022 markeerde een keerpunt. Deze "vervulde droom" van Andic luidde het offensief op de Amerikaanse markt in. Mango wil in 2025 20 nieuwe winkels openen, waarmee het totaal eind volgend jaar op 65 komt. Zo wil het bedrijf, in lijn met de visie van Andic, de Verenigde Staten eind 2026 in de top 3 van markten krijgen.